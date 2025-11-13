Co dalej z odbudową Pałacu Saskiego? Wkrótce konsultacje

Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic to jeden ze sztandarowych projektów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Przed kilkoma laty ogłoszono konkur architektoniczny. Zgodnie z nim w nowych budynkach znaleźć się miała siedziba Senatu, urząd wojewody mazowieckiego oraz instytucje kultury.

Odbudowa Pałacu Saskiego. Minister Gliński przed laty określił ramy

– Pałac będzie zajmowany przez pięć instytucji kultury nadzorowanych przez resort kultury: Muzeum Narodowe w Warszawie, Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Historii Polski, Zachętę oraz Biuro „Niepodległa" – powiedział Piotr Gliński o Pałacu Saskim. Konkurs rozstrzygnięto w październiku 2023. Jego zwycięzca, pracownia WXCA, określił funkcje, jakie poszczególne części budowli powinny spełniać. Wciąż nic nie jest jednak rozstrzygnięte.

Ministra kultury Marta Cienkowska ogłosiła 21 sierpnia, że do końca 2025 roku przeprowadzone zostaną „szerokie konsultacje nad celem i formą funkcjonowania pałacu”.

– Na pewno chcemy, żeby Pałac Saski pełnił funkcje użyteczności publicznej dla Polek i Polaków, ale także dla coraz liczniej odwiedzających nas turystów – wyjaśniła prawie trzy miesiące temu.

O konsultacje resort zapytała „Gazeta Wyborcza”. Redakcja chciała dowiedzieć się m.in. o zakres planowanych konsultacji.

Konsultacje wkrótce. O Pałacu Saskim wypowiedzą się eksperci

– Konsultacje prowadzone będą zgodnie z obowiązującą ustawą o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, a także w oparciu o program funkcjonalny, przygotowany na potrzeby konkursu i zwycięską koncepcję architektoniczną – „Gazecie Wyborczej” odpowiedział Piotr Jędrzejowski z biura prasowego ministerstwa kultury.

Zgodnie z przekazaną informacją konsultacje mają odbyć się od początku listopada 2025 do końca lutego 2026. Mają w nich wziąć udział eksperci „różnorodnych branż – od kultury i popularyzacji dziedzictwa, przez m.in. nowe technologie, aż po architekturę i biznes”.

– Planowaną formułą jest seria spotkań w ramach grup fokusowych – dodał.

Efektem konsultacji ma być „katalog rekomendacji i założeń co do przyszłego funkcjonowania”. Piotr Jędrzejowski zwrócił uwagę, że trwają negocjacje ze zwycięską pracownią WXCA.

