Skandal w domu pogrzebowym. Pracownicy staną przed sądem

Z ustaleń śledczych wynika, że jeden z pracowników zakładu wykonał zdjęcia ciała kobiety przygotowywanego do pogrzebu. Fotografie, wykonane telefonem, powinny zostać usunięte zgodnie z procedurami obowiązującymi w branży funeralnej. Zamiast tego mężczyzna przesłał je swojej partnerce. Zdjęcia zostały później przekazane kolejnym osobom.

W chwili, gdy doszło do naruszenia, rodzina zmarłej przygotowywała się do ceremonii pogrzebowej, nie wiedząc, że doszło do złamania zasad etyki i naruszenia godności zmarłej. Po ujawnieniu sprawy do zakładu wkroczyła prokuratura, a obaj pracownicy zostali natychmiast zwolnieni z pracy.

Postępowanie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Szczecinku. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, prok. Ewa Dziadczyk, potwierdziła zarówno przebieg śledztwa. – Akt oskarżenia został skierowany 10 października przeciwko dwóm osobom do Sądu Rejonowego w Szczecinku. Prokuratura prowadziła postępowanie w sprawie ujawnienia zdjęcia zwłok osoby zmarłej przez pracowników jednego z zakładów pogrzebowych – przekazała w rozmowie z RMF24.pl.

Fotografowali ciało kobiety. Skandal w domu pogrzebowym

Tożsamość pracowników nie została ujawniona. Jeden z nich pracował w zakładzie na okresie próbnym — również on stracił zatrudnienie po ujawnieniu sprawy. Jak podkreślają śledczy, ujawnianie zdjęć zwłok osobom nieuprawnionym stanowi naruszenie prawa oraz zasad obowiązujących w zakładach pogrzebowych, gdzie szczególnie istotny jest obowiązek poszanowania godności zmarłych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za znieważenie zwłok oraz ujawnienie wizerunku osoby zmarłej grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Prokuratura nie wyklucza, że konsekwencje mogą ponieść również osoby, które otrzymały fotografie, jednak decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego sprawa trafi teraz pod ocenę sądu. O dalszym losie oskarżonych mężczyzn zdecyduje Sąd Rejonowy w Szczecinku po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i przesłuchaniu świadków.

Czytaj też:

Skandaliczna pomyłka zakładu pogrzebowego. „Doznaliśmy wielkiego szoku”Czytaj też:

Historia prawie jak w znanym filmie. Podrobił dokumenty i latał jako kapitan