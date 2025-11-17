Wielkie zmiany w komunikacji. Będzie zakaz korzystania ze smartfonów?

W krakowskich autobusach i tramwajach może pojawić się nowe ograniczenie dotyczące używania urządzeń elektronicznych. To odpowiedź na petycję mieszkańców skarżących się na osoby korzystające z telefonów komórkowych w sposób szczególnie uciążliwy dla otoczenia.

Jak informują dziennikarze portalu Fakt.pl, dokument opracowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa. Projekt przewiduje zakaz „użytkowania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem zestawu głośnomówiącego lub głośnika multimedialnego”, a więc w praktyce ograniczenia dotyczą głównie odtwarzania dźwięku na zewnętrznym głośniku.

Poparcie władz miasta i MPK. Decyzja zapadnie wkrótce

Propozycja nowych zasad zyskała akceptację prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Ostateczne głosowanie odbędzie się podczas najbliższej sesji Rady Miasta.

Magistrat zaznacza jednocześnie, że przepisy nie będą zabraniały korzystania z telefonów jako takich. Pasażerowi telefon e nadal będą mogli prowadzić rozmowy, trzymając telefon przy uchu, oraz korzystać ze słuchawek. Zakaz obejmie wyłącznie sytuacje, w których dźwięk jest odtwarzany na cały pojazd.

Podobny pomysł testowała już Warszawa. Przez pewien czas w stolicy obowiązywał zakaz używania głośników w pojazdach komunikacji miejskiej, jednak – jak przyznawały władze – przepis okazał się nieskuteczny. Regulacji nie dało się egzekwować, co doprowadziło do jej całkowitego wycofania.

