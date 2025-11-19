Tragiczny wypadek w Warszawie Ruch pociągów sparaliżowany

Do wyjątkowo tragicznego zdarzenia doszło w środę 19 listopada w rejonie stacji kolejowej Warszawa Ursus. Tuż po godzinie 15 miał miejsce wypadek z udziałem człowieka.

Tragiczny wypadek w Warszawie. Nowe informacje

– Na linii podmiejskiej doszło do wypadku z udziałem człowieka i pociągu Kolei Mazowieckich z Grodziska do Rembertowa. Tor w kierunku stolicy jest zamknięty i część ruchu odbywa się po torze nr 3 a część po linii dalekobieżnej – przekazała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.

Później PKP wydało jeszcze jeden komunikat. „Dziś, około godziny 15:00, w rejonie stacji Ursus, poza przejściami i przejazdami, na tor wtargnęła osoba postronna pod pociąg Kolei Mazowieckich relacji Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Rembertów. Na miejscu pracują służby” – czytamy w jego treści.

Szczegóły wypadku pozostają na razie nieznane. Wiadomo jedynie, że maszynista był trzeźwy, co potwierdzono w przeprowadzonym badaniu. Według nieoficjalnych doniesień mężczyzna, który wtargnął na tory, ma 21 lat.

Wypadek w Warszawie. Utrudnienia w ruchu pociągów

Mieszkańcy Warszawy, ale również pasażerowie pociągów dalekobieżnych muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami w ruchu. Opóźnienia sięgające nawet kilkudziesięciu minut pojawił się na odcinku Pruszków–Warszawa Włochy.

Przewoźnicy informują, że część połączeń może zostać skrócona lub odwołana. Z kolei składy Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 mogą kursować z opóźnieniami.

Tuż po godzinie 15:15 zdecydowano się na wprowadzenie wzajemnego nadzwyczajnego honorowania biletów WKD-KM na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska/Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście WKD/Warszawa Śródmieście (w obu kierunkach). Wzajemne honorowanie obowiązuje do odwołania.

