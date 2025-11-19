Wypadek na S8. W jednym z aut był minister z rządu Tuska

Do kolizji drogowej doszło we wtorek 18 listopada na trasie S8 w kierunku Poznania. Tuż przed godziną 18 na wysokości miejscowości Nadarzyn na Mazowszu miał miejsce wypadek. Samochód osobowy marki bmw zderzył się z ciągnikiem siodłowym z naczepą marki renault.

Kolizja na S8. Policja o szczegółach

Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przekazała w rozmowie z TVN Warszawa, że ze wstępnych ustaleń lokalnych służby wynika, że kierowca renault zmieniając pas ruchu ze środkowego na lewy, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazdowi bmw.

Rzeczniczka pruszkowskiej policji zapewniła, że po przeprowadzeniu badań alkomatem okazało się, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Szczęśliwie w wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało – nie ma żadnych doniesień o poszkodowanych. Uszkodzony został samochód marki bmw – auto ma zrysowany bok oraz urwane lusterko.

Sprawca kolizji został już ukarany mandatem karnym.

Poważna kolizja na S8. W jednym z aut Jakub Rutnicki

Jak się okazało, pojazdem osobowym podróżował jeden z ministrów z rządu Donalda Tuska – Jakub Rutnicki. Te informacje potwierdziła rzeczniczka ministerstwa sportu Aleksandra Chalimoniuk. Wiadomo również, że oprócz polityka Koalicji Obywatelskiej w samochodzie był również jego kierowca. Ostatecznie po ministra sportu przyjechało inne auto.

Jakub Rutnicki nowym ministrem sportu

Jakub Rutnicki został ministrem sportu po rekonstrukcji rządu w lipcu 2025 roku. Na stanowisku zastąpił Sławomira Nitrasa. Członkiem PO jest od 2002 roku. Początkowo był radnym powiatu szamotulskiego. W Sejmie zasiadał przez kilka kadencji. W 2019 roku próbował swoich sił w wyborach europejskich, jednak ostatecznie nie udało mu się uzyskać mandatu.

Widzowie pierwszej edycji programu „Idol” z pewnością kojarzą Jakuba Rutnickiego, który znalazł się w finałowej dziesiątce muzycznego show Polsatu.

