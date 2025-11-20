Najniższe notowania dla PiS w historii tych badań. Kaczyński mógłby jednak rządzić

Instytut Badań Pollster zapytał Polaków na zlecenie „Super Expressu” jakby zagłosowali, gdyby wybory parlamentarne miały miejsce w najbliższą niedzielę. Najwyższe poparcie w sondażu zanotowała Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 33,55 proc. ankietowanych. To wzrost o 1,02 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem.

Na drugim miejscu znalazło się PiS z wynikiem 28,86 proc., co stanowi spadek o 1,05 pkt proc. w zestawieniu z sondażem z października. Konfederacja Wolność i Niepodległość cieszy się z kolei poparciem na poziomie 11,45 proc. To spadek o 1,78 p.p. Poza podium uplasowała się Nowa Lewica, na którą chce głosować 6,91 proc. respondentów. To wynik niższy o 0,43 p.p.

W Sejmie znalazłaby się również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem na poziomie 5,92 proc. To spadek o 0,24 p.p. Minimalnie pod progiem wyborczym znalazłaby się partia Razem z wynikiem 4,89 proc. Odrobinę więcej traci Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem 4,55 proc. Większą stratę odnotowuje natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce głosować 2,48 proc. 1,39 proc. wskazało w sondażu inną partię.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster przeprowadzono w dniach 15 – 17 listopada 2025 roku metodą wywiadów internetowych (CAWI) na próbie 1 003 pełnoletnich Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku powyżej 18 lat. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około trzy proc.

Mateusz Pluta podał w mediach społecznościowych, jak te wyniki przełożą się na mandaty. KO dostałaby 193 miejsca w Sejmie, Prawo i Sprawiedliwość miałoby 176 posłów, Konfederacja Wolność i Niepodległość mogłaby liczyć nad 54 mandaty, Nowa Lewica dostałaby 21 miejsc w Sejmie, a Konfederacja Korony Polskiej miałaby 16 posłów. „To najniższe notowania dla PiS w historii Pollster dla SE” – zaznaczył Pluta. Jednocześnie PiS i obie Konfederacje miałyby 246 głosów, co dałoby większość.

