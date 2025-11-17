Tak Polacy oceniają Martę Nawrocką. Wyniki sondażu dają do myślenia

W najnowszym sondażu Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, które zostało przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski, sprawdzono, jak Polacy oceniają pierwszą damę. Jak przedstawiają się wyniki?

Polacy ocenili pierwszą damę. Nowy sondaż

54 proc. respondentów wystawia Marcie Nawrockiej pozytywną notę, w tym 26 proc. ocenia ją „zdecydowanie pozytywnie”, a 28 proc. – „raczej pozytywnie”. Przeciwnego zdania jest łącznie 15 proc. badanych – 9 proc. „zdecydowanie negatywnie” ocenia Martę Nawrocką w roli pierwszej damy, a 6 proc. – „raczej negatywnie”. Co ciekawe, aż 31 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 13-14 listopada. Oznacza to, że nie do wszystkich respondentów mogła dotrzeć ostatnia głośna aktywność pierwszej damy. Żona prezydenta ogłosiła, że otwiera fundację „„Blisko Ludzkich Spraw”.

Marta Nawrocka rusza z nową inicjatywą. Nakreśliła cele

Na antenie wPolsce24 Marta Nawrocka poinformowała, że chciałaby skupić się na realizacji kilku celów. Jako pierwsze wymieniła walkę z hejtem i przemocą w internecie, a także pomoc osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzicom.

– Będzie program „Oddech dla bohaterek” – dla matek dzieci, osób z niepełnosprawnościami, które mogłyby odetchnąć od swojej ciężkiej pracy, opieki nad swoimi dziećmi. To będą zajęcia terapeutyczne dla kobiet. Też będzie można zabrać ze sobą dzieci, będzie dla nich opieka. Myślę, że to będzie fajny program i dużo dobra z niego popłynie – wskazała pierwsza dama.

Marta Nawrocka wspomniała także o konieczności wyrównywania szans, co również będzie celem jej fundacji. – To będzie kierowane do młodzieży, dzieci z mniejszych miejscowości, z mniejszych ośrodków – powiedziała. Pierwsza dama zaznaczyła, że zależy jej na wspieraniu tych rodzin, które nie mają wystarczających możliwości finansowych, aby rozwijać talenty młodego pokolenia.

