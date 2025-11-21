Seria tajemniczych zgonów młodych kobiet. Policja rozbiła grupę przestępczą

Do tej pory zatrzymano dziesięć osób. Wśród nich znalazł się 58-letni lekarz z Dolnego Śląska, który miał masowo wystawiać recepty na niebezpieczne medykamenty, posługując się danymi niczego nieświadomych osób.

Seria zgonów w Krakowie trwała latami. Śledczy zatrzymali 10 osób

Pierwsza ze spraw, które doprowadziły do ujawnienia procederu, miała miejsce we wrześniu 2024 r. w Krakowie, kiedy to policja została powiadomiona o śmierci 19-latki. W mieszkaniu na Kazimierzu zabezpieczono duże ilości opioidów, a zatrzymany 35-latek tłumaczył ich posiadanie potrzebą uśmierzania bólu. Według policji „przyczyną śmierci kobiety mogło być przedawkowanie leków”.

Kolejny zgon odnotowano w styczniu 2025 r., gdy w windzie na osiedlu Olsza znaleziono ciało 27-latki. Jej ciało zostało przeniesione do windy z innego miejsca. W mieszkaniu zatrzymanego wówczas 26-latka znaleziono psychotropy, narkotyki i sprzęt do iniekcji. Jak ustalono, kobieta przyszła tam kupić opioidy i po ich zażyciu zmarła.

Do przełomu doszło w czerwcu 2025 r., gdy w jednym z mieszkań znaleziono nieprzytomną kobietę w stanie zagrożenia życia. „W jednym z krakowskich mieszkań została znaleziona osoba, która pilnie potrzebowała pomocy lekarskiej” – przekazała w komunikacie policja. Zatrzymany 36-latek miał ją zaopatrywać w psychotropy.

Lekarz wystawiał masowo recepty. Może mieć związek ze śmiercią czterech kobiet

W następnych tygodniach zatrzymano kolejne osoby, w tym trzy kobiety współpracujące z grupą. Najważniejsze zatrzymanie nastąpiło 17 listopada 2025 r., gdy w ręce funkcjonariuszy trafił 58-letni lekarz.

Według policji 58-latek „odpłatnie wystawiał recepty”, a „ilości wystawianych recept były tak duże, że musiał posługiwać się numerami pesel osób” nieświadomych udziału w przestępstwie. Członkowie grupy odbierali leki i sprzedawali je w Małopolsce oraz innych miastach.

Ofiary często były w kryzysie emocjonalnym. Ponadto mogły być narażone na wykorzystanie seksualne.

Śledczy podejrzewają, że z procederem mogą być związane także dwa zgony kobiet z 2021 r. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Zachód. Zapowiedziano kolejne zatrzymania.

