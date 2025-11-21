Ktoś podłożył naboje karabinowe na tory. Policja mówi o prowokacji

Na remontowanym odcinku torów kolejowych pod Ostrowem Wielkopolskim w miejscowości Sośnie znaleziono tzw. ślepe naboje karabinowe. Dwa z nich były połączone drutem i przymocowane do elementu toru.

– Naszym zdaniem to jest prowokacja – przekazał młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. – To jest takie działanie, które być może miało na celu właśnie sprawdzenie reakcji służb – wytłumaczył funkcjonariusz.

Informację o znalezisku zgłosił pracownik firmy koordynującej prace remontowe. Na miejscu działa specjalna grupa śledcza. Policja zapewnia, że sprawca zostanie ustalony i pociągnięty do odpowiedzialności karnej. – Znajdziemy sprawcę tego zdarzenia – dodał Borowiak, dziękując pracownikom PKP i ekipom remontowym za czujność.

Policja zwraca uwagę na fakt, że obrót amunicją karabinową w Polsce jest reglamentowany. Za wywołanie fałszywego alarmu i nielegalne posiadanie amunicji grozi kara do 8 lat więzienia.

Seria incydentów na kolei. Wprowadzono trzeci stopień alarmowy CHARLIE

To kolejne zdarzenie na polskiej kolei w ciągu zeszłego tygodnia. Na trasie Warszawa–Dorohusk w miejscowości Mika eksplodował ładunek wybuchowy, niszcząc tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji Gołąb, pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

W związku z tym wprowadzono trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Obywatele są proszeni o zachowanie czujności, zgłaszanie nietypowych sytuacji oraz przestrzeganie poleceń służb. Śledztwo ws. ww. aktów dywersji o charakterze terrorystycznym prowadzi prokuratura.

Policja przypomina również o zakazie wchodzenia na tory, nasypy, tunele i wiadukty – są to miejsca chronione prawem, a ich naruszenie może skutkować odpowiedzialnością karną. Funkcjonariusze apelują, by reagować na wszelkie anomalie w pobliżu infrastruktury kolejowej i innych obiektów krytycznych.

