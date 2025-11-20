Prezydent podpisał. Wojsko weźmie udział w ważnej operacji

Operacja uruchomiona została na wniosek ministra obrony narodowej – Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji – Marcina Kierwińskiego. To odpowiedź rządu na akty dywersji, do których doszło w miejscowościach na Mazowszu i Lubelszczyźnie.

Wicepremier zapowiadał, że uczestniczyć będzie w niej do 10 tysięcy żołnierzy. – To jest jedna z największych operacji – podkreślał prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. – To kolejna akcja, która ma pokazywać, że policjanci, strażacy i funkcjonariusze Straży Granicznej będą współpracować z wojskiem. To jest też kwestia wysłania bardzo jasnego sygnału do tych, którzy te haniebne akty terroru chcą szerzyć. Polska jest przygotowana, Polska jest gotowa, Polska użyje wszelkich zasobów, które posiada, aby bronić bezpieczeństwa swoich obywateli i infrastruktury – tłumaczył zaś szef MSWiA.

Operacja ruszyć ma w piątek (21 listopada). Dzień wcześniej – czyli dzisiaj – głowa państwa podpisała natomiast postanowienie, które dot. roli wojska. Żołnierze będą wspomagać w działaniach przedstawicieli służb – poinformował rzecznik prasowy Nawrockiego.

Komunikat prasowy rzecznika prezydenta. Leśkiewicz: Nawrocki podpisał

O decyzji najwyższego urzędnika państwowego, będącego jednocześnie Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, napisał w czwartek (20 listopada) Rafał Leśkiewicz. „Karol Nawrocki podpisał Postanowienie o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji w ramach operacji «Horyzont»” – brzmi komunikat, zamieszczony na platformie X.

A co ws. śledztwa dot. aktów sabotażu? Służby przeprowadziły już pierwsze czynności wobec podejrzanych. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński niedawno potwierdził te doniesienia.

– Polskie służby mają już więcej informacji, są na tropie sprawców. Dochodzi do (...) zatrzymań – poinformował.

twitterCzytaj też:

Tusk wywołał do tablicy Kaczyńskiego, ten podjął rękawicę. W tle szokujący wpis polityka z NiemiecCzytaj też:

Trzaskowski dostanie podwyżkę. Warszawscy radni zdecydowali