Trzaskowski dostanie podwyżkę. Warszawscy radni zdecydowali

20 listopada, w Pałacu Kultury i Nauki, odbyła się XXIX Sesja Rady miasta stołecznego Warszawy. Podczas posiedzenia rozpatrywano projekt uchwały ws. podwyżki wynagrodzenia włodarza stolicy Polski. Został on przedstawiony przez przewodniczącego Klubu Koalicji Obywatelskiej (wśród jego członków jest 37 radnych). Jarosław Szostakowski argumentował, że Warszawa jest największym samorządem w kraju, a przy tym ma najgorzej opłacanego prezydenta spośród wszystkich miast wojewódzkich. Przypomniał też, że stolica jest w lepszej sytuacji finansowej.

Przeciwnikiem wejścia w życie projektu był zaś szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości (15 członków). Dariusz Figura zaznaczył, że to, jaką pensję otrzymuje Trzaskowski, powinno być ustalane z nim samym, a nie poprzez uchwałę. – Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy prezydent wreszcie zajmie się Warszawą, będzie bywał na sesjach rady i efektywnie zarządzał miastem. Bo wynagrodzenie powinno być powiązane z efektami pracy – stwierdził, cytowany przez PAP.

Pensja prezydenta Warszawy. Takie wynagrodzenie co miesiąc otrzymywał będzie Rafał Trzaskowski

Negatywnie pomysł oceniła też radna Lewicy – Martyna Jałoszyńska. Ubolewała nad tym, że w budżecie brakuje środków na podwyżki dla pracowników jednostek miejskich – co innego, gdy chodzi o znalezienie pieniędzy na podwyżkę wynagrodzenia włodarza stolicy Mazowsza. Zwróciła też uwagę, że Trzaskowski jest nieobecny na sesjach, więc nie można z nim skonfrontować bezpośrednio problemów, z którymi mierzą się mieszkańcy Warszawy, a jednak – jak mówiła – prezydent prosi później radnych o to, by zagłosowali za polepszeniem warunków jego zatrudnienia.

Polska Agencja Prasowa przypomina, że Trzaskowski zarabiał dotychczas 18 293 złotych brutto (w to wliczone są dodatki: funkcyjny, specjalny i stażowy).

Teraz jednak – za czym zagłosowało 34 radnych (uchwale sprzeciwiło się 13 osób, a sześć wstrzymało od głosowania) – będzie otrzymywał 23 379,10 PLN brutto. Jego pensja wzrosła więc o około 5 100 zł brutto (o blisko 28 procent).

