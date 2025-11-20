Posłowie tną budżet Kancelarii Prezydenta. Pieniądze pójdą na służby i naukę

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła jedną z 109 poprawek do projektu budżetu na 2026 r., znacząco zmieniając plan wydatków najważniejszych instytucji państwowych. Decyzja oznacza mniejsze środki m.in. dla Kancelarii Prezydenta, Sejmu, Senatu oraz szeregu organów konstytucyjnych. W ich miejsce zwiększone zostaną budżety służb specjalnych oraz szkolnictwa wyższego.

Poprawka dotyczy tzw. „świętych krów”, czyli instytucji samodzielnie ustalających swoje plany finansowe. Zmiany oznaczają, że Kancelaria Prezydenta ma otrzymać o 12,75 mln zł mniej, a Kancelaria Sejmu o prawie 16,6 mln zł. Wydatki Kancelarii Senatu zostaną zmniejszone o ponad 28,2 mln zł.

Ponadto cięcia obejmą Sąd Najwyższy, Najwyższą Izbę Kontroli, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji czy Krajowe Biuro Wyborcze. Największa redukcja dotyczy Państwowej Inspekcji Pracy, której budżet spadnie o ponad 105 mln zł.

Stracą instytucję, zyskają służby. Dobrzyński przekazał informacje

Według autorów poprawki blisko 570 mln zł przesuniętych środków ma zasilić m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu. „Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przegłosowała zwiększenie wydatków na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o 165,2 mln zł oraz na Agencję Wywiadu o 55 mln zł” – poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Kolejne środki mają trafić na naukę, w tym instytuty badawcze, oraz na promocję turystyki w Polsce wschodniej.

Poseł PiS oburzony propozycją. „Wątpliwe i nie do przyjęcia”

Propozycja spotkała się ze sprzeciwem posłów PiS. – Poprawka przeznacza pieniądze na służby specjalne i naukę, ma wątpliwe i nie do przyjęcia źródła finansowania – grzmiał poseł PiS Henryk Kowalczyk, cytowany przez „Fakt”. – Wiele instytucji, jak np. Kancelaria Prezydenta, która jest poza kontrolą koalicji, jest ograbiana ze środków finansowych – mówił.

Równocześnie projekt ustawy budżetowej zakłada wydatki państwa na poziomie 918,9 mld zł i deficyt wynoszący 271,7 mld zł. Rekordowe mają być środki na obronę narodową, przekraczające 200 mld zł, co stanowi 4,81 proc. PKB. Dokument trafi teraz na drugie czytanie w Sejmie.

Czytaj też:

Stawka zdrowotna w górę. To uderzy w polskich przedsiębiorcówCzytaj też:

Taką komórkę ma Kaczyński. Sprzęt przykuł uwagę internautów na konferencji PiS