Syreny alarmowe zawyją w Gdańsku przez najbliższe dni. Będą uruchamiane kilka razy w ciągu dnia

Gdańsk poinformował, że w dniach 24 – 28 listopada na terenie miasta zostaną przeprowadzone testy nowych syren alarmowych. Mieszkańcy miasta muszą mieć świadomość, że syreny będą uruchamiane kilka razy w ciągu dnia, maksymalnie do godziny 17.00. Każde włączenie syreny poprzedzi komunikat głosowy o treści: „Uwaga! Próba syreny”. Testy mają wyłącznie charakter techniczny i służą sprawdzeniu poprawności działania systemu.

Próby realizowane są w związku z rozpoczęciem montażu urządzeń na budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Testy prowadzone są w ramach zadania Komendanta Głównego PSP pod nazwą: „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania: Odporność na kryzys – optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo”.

Gdańsk. Test systemów alarmowych. Miasto zaapelowało do mieszkańców

Miasto Gdańsk w odpowiedzi na komentarz jednego z internautów w mediach społecznościowych, że „w większości dzielnic Gdańska nie ma syren alarmowych” zapewniło, że będzie ich więcej. Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku zaapelowała o zachowanie spokoju. Testy są bowiem jedynie próbą. Nie oznaczają zagrożenia oraz nie wymagają podejmowania żadnych działań przez mieszkańców.

W połowie września miasto informowało o przejściu inwentaryzacji miejsc doraźnego schronienia (MDS) oraz budowli ochronnych i schronów do wykorzystania dla ludności cywilnej w momencie zagrożenia. W blisko półmilionowym Gdańsku jest 235 schronów zdolnych pomieścić około 16 tysięcy ludzi, 28 miejsc ukrycia na ponad 1,1 tys. osób oraz ponad dwóch tys. miejsca doraźnego schronienia dla 720 tys. osób. Szczegóły można znaleźć w aplikacji „Schrony”.

