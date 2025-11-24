Matka z dziećmi próbowała przetrwać noc nad Wisłą. Strażnicy w szoku

Niepokojące zgłoszenie otrzymali stołeczni strażnicy miejscy z VII Oddziału Terenowego. Z informacji, która trafiła do warszawskich służb wynikało, że nad Wisłą w rejonie Wybrzeża Szczecińskiego siedzi przy ognisku kobieta z dwójką małych chłopców.

Matka z dziećmi próbowała przetrwać noc nad Wisłą

Gdy mundurowi udali się na miejsce, dostrzegli rodzinę, która próbowała się ogrzać przy prowizorycznym ognisku. Z doniesień Straży Miejskiej wynika, że matka dzieci była nieufna i podejrzliwa. Kobieta nie chciała ujawnić żadnych informacji na swój temat, nawet imienia oraz nazwiska. Początkowo próbowała również zaprzeczać, jakoby miała drugie dziecko.

Dopiero po tym, jak okoliczni biegacze wskazali funkcjonariuszom chłopca, który chował się w gęstych zaroślach, przyznała się, że jest to jej syn. Ostatecznie okazało się, że kobieta oraz dwoje dzieci to uchodźcy ze wschodu.

Aby pomóc rodzinie, strażnicy miejscy przy współpracy z policją powiadomili o zdarzeniu Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy Cyryla i Metodego, które opiekuje się bezdomnymi przybyszami z tamtych stron. Matka oraz dzieci trafili do specjalnego ośrodka.

Uchodźcy nad Wisłą w Warszawie. Interwencja policji

„W ten sposób dzięki wrażliwości przechodniów, profesjonalizmowi strażników, współpracy służb i życzliwości wszystkich zaangażowanych, rodzina uchodźców znalazła ciepłe schronienie. Ognisko, które miało zapewnić jej przetrwanie, dla pewności, dogasili strażacy” – podkreśliła warszawska Straż Miejska.

Przy okazji mundurowi wystosowali także apel do mieszkańców stolicy, aby zgłaszali pod numer 986 wszelkie informacje na temat osób bezdomnych, które mogą wymagać pomocy, ponieważ ich życie lub zdrowie jest zagrożone. Szczególnie, że w ostatnich dniach temperatura w Warszawie znacząco spadła a do tego mamy do czynienia z silnymi opadami śniegu.

Czytaj też:

Niemcy odsyłają uchodźcę do Polski. Berlin nie ujawnia szczegółówCzytaj też:

Zmiana na granicy polsko-białoruskiej. Te dane mówią same za siebie