Zmiana na granicy polsko-białoruskiej. Te dane mówią same za siebie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało najnowsze wieści z granicy polsko-białoruskiej. Resort poinformował, że sytuacja na pograniczu się stabilizuje, ponieważ liczba prób nielegalnych przekroczeń jest niższa a tym samym agresja wobec patroli również się zmniejszyła.

Zmiana na granicy polsko-białoruskiej. Wymowne dane MSWiA

Jak czytamy w komunikacie, jeszcze kilka tygodni temu notowano nawet 100 prób dziennie. Teraz najczęściej jest to kilkanaście lub kilkadziesiąt. W ostatnich raportach Straży Granicznej z listopada pojawiają się doniesienia o 30-40 przypadkach nielegalnego wejścia do Polski dziennie.

MSWiA przytoczyło również najnowsze statystyki, z których wynika, że od początku oku na całej polsko-białoruskiej granicy udaremniono ponad 29 tys. prób jej nielegalnego przekroczenia. Zatrzymano blisko 300 organizatorów nielegalnej migracji.

W ochronę polskiej granicy zaangażowanych jest niemal 2,2 tys. funkcjonariuszy podlaskiej Straży Granicznej, których w ramach operacji „Bezpieczne Podlasie” wspiera policja oraz wojsko.

Ustawa azylowa. Zmiany dla migrantów w Polsce

7 listopada Sejm zgodził się na przedłużenie czasowego zawieszenia prawa do składania wniosków o azyl na granicy z Białorusią o kolejnych 60 dni.

Rząd składając po raz kolejny wniosek o zgodę na przedłużenie regulacji tłumaczył, że „chociaż ochrona na granicy polsko-białoruskiej została wzmocniona, to presja migracyjna nadal utrzymuje się na wysokim poziomie”.

– Sytuacja na granicy jest trudna, choć stabilna. Codziennie dochodzi do kilkudziesięciu prób nielegalnego przekroczenia granicy, które są udaremniane dzięki nowoczesnym systemom detekcji i wzmocnieniu zapory – podkreślił wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.

Według danych SG od 27 marca do 26 października 2025 r. 301 wniosków od cudzoziemców zostało odrzuconych, natomiast 66 osób z tzw. grup wrażliwych mogło złożyć wnioski. Rok wcześniej w analogicznym okresie takich wniosków było 2458.

