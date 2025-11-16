Tak Polacy oceniają Nawrockiego. To efekt kontrowersyjnych decyzji

Ostatnie decyzje Karola Nawrockiego wywołały spore kontrowersje. Najpierw prezydent zdecydował się zablokować ponad 100 nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Do uroczystego wręczenia nominacji miało dojść 11 listopada, podczas Święta Niepodległości.

– Wszyscy czekali. Oni, przyszli bohaterowie, ich rodziny. Ci młodzi ludzie idą tam nie dla kariery, to są patrioci, którzy chcą służyć Polsce. Jednak promocji nie dostaną. Nie wiem, dlaczego tym razem pan prezydent uznał, że ich nie podpisze – komentował Donald Tusk.

Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziom

Tuż po Święcie Niepodległości Pałac Prezydencki odmówił wręczenia nominacji 46 sędziom. To głównie młodzi sędziowie, którzy pracują w sądach rejonowych, czyli na najniższym szczeblu sądownictwa.

Polityk powoływał się na wyrok TK z 2012 roku, który mówi o tym, że prezydent ma możliwość odmówienia sędziowskich nominacji. Karol Nawrocki dodawał, że „przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny nie może liczyć na nominację sędziowską i awans”.

Burza po decyzjach Nawrockiego. Polacy ocenili prezydenta

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla „Rzeczpospolitej” ankietowanych zapytano, jak oceniają odmowne decyzje Karola Nawrockiego.

Działania prezydenta negatywnie postrzega 39,4 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 30,9 proc. badanych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że aż 18,8 proc. nie ma w tej kwestii jednoznacznej opinii a aż 10,8 proc. badanych nie wie, jakich kwestii dotyczyły ostatnie kroki podejmowane przez głowę państwa.

Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research doprecyzowała, że złe zdanie o decyzjach Karola Nawrockiego częściej wyrażają respondenci po pięćdziesiątym roku życia (53 proc.), a także osoby posiadające wyższe wykształcenie (44 proc.) oraz takie, których dochód wynosi od 5000 zł do 7000 zł netto (46 proc.)

