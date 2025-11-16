Mentzen na koncercie znanego zespołu. Tak potraktowali go fani

Sławomir Mentzen postanowił spędzić sobotni wieczór w Katowicach. Polityk Konfederacji wybrał się do słynnego Spodka, gdzie swój koncert grał zespół Kult. Z tej okazji parlamentarzysta założył nawet specjalną okolicznościową koszulkę, na której widnieje logo kultowej grupy Kazika Staszewskiego.

Mentzen na koncercie Kultu. Tak przywitali go fani

Poseł wyjątkowo wczuł się w klimat panujący na koncercie, czego dowodem jest nagranie, które udostępnił w mediach społecznościowych. Na filmiku widać jak w pewnym momencie katowicka publiczność niesie na rękach i podrzuca polityka Konfederacji. Sytuacja miała miejsce przy piosence „Jeźdźcy”.

W tle słychać okrzyki „Sławomir!” „Sławomir!”. Chwilę później do akcji wkroczyli ochroniarze, którzy tuż pod sceną pomogli Sławomirowi Mentzenowi stanąć na nogi. „Ale to był dobry koncert!” – pisał w sieci zachwycony polityk.

Sławomir Mentzen na koncertach. Jakiej muzyki słucha?

Sławomir Mentzen jest wiernym fanem zespołu Kult. Tegoroczny koncert nie był jego pierwszym spotkaniem z twórczością Kazika Staszewskiego. Polityk już dwa lata wcześniej chwalił się w sieci, że uczestniczył w występie grupy.

Poseł Konfederacji wyraźnie lubi rockowe brzmienia, ponieważ w mediach społecznościowych zamieszczał relacje i swoje zdjęcia z koncertów m.in. Green Day czy Guns N’ Roses, a także zespołu Metallica.

