Zaskakujące wieści z Niemiec. „Tusk może stracić władzę”

Korespondent niemieckiego dziennika „Die Welt” Philipp Fritz postanowił wziąć pod lupę bieżące nastroje społeczne w Polsce. Dziennikarz zwrócił uwagę m.in. na dobrą sytuację gospodarczą oraz fakt, że Polska może się pochwalić najdłuższym w najnowszych dziejach Europy okresem wzrostu gospodarczego.

„Polacy zarabiają więcej i żyją lepiej”

Na potwierdzenie tych słów przedstawił szereg danych m.in. PKB czy tempo wzrostu. Według wyliczeń MFW polski PKB osiągnie w tym roku 1,04 biliona dolarów, dzięki czemu Polska zepchnie Szwajcarię z 20. miejsca największych gospodarek świata. „Polacy zarabiają więcej i żyją lepiej” – ocenił Philipp Fritz.

Niemiecki dziennikarz nie krył swojego zaskoczenia tym, że mimo wyraźnej poprawy stanu życia, wielu Polaków nadal pozostaje niezadowolonych. W jego opinii może się to przełożyć na wynik wyborów parlamentarnych w 2027 roku.

„Polski rząd może pochwalić się wieloma sukcesami – gospodarka się rozwija, a kraj cieszy się prestiżem za granicą. Mimo tego wielu Polaków jest niezadowolonych, a populistyczny PiS może wrócić do władzy” – czytamy.

Donald Tusk straci władzę w 2027 roku?

Doszukując się przyczyn ten sytuacji, Philipp Fritz przytoczył słowa Tomislava Delinica, szefa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. W opinii eksperta „w wielu europejskich krajach rządy centrowe mają problem ze sprzedawaniem obywatelom swoich sukcesów a co więcej, stale znajdują się pod presją populistów”.

Korespondent „Die Welt” zwrócił również uwagę na wiele niespełnionych obietnic KO z kampanii wyborczej. „Rząd znajduje się pod presją wygórowanych oczekiwań. Donald Tusk obiecywał m.in. liberalizację prawa aborcyjnego. Większość obietnic nie została spełniona” – podkreślił.

W dalszej części tekstu Philipp Fritz dodał, że „w kampanii wyborczej partia Donalda Tuska prezentowała się głównie jako alternatywa dla PiS, nie przedstawiając jednocześnie własnej pozytywnej agendy”. Ponadto, zdaniem dziennikarza „wielu Polaków nie docenia, jak dużo znaczy dobra pozycja Polski w UE, co przez lata rządów PiS się nie udawało”.

Tusk musi znaleźć drogę do Nawrockiego

Kolejnym problemem Donalda Tuska jest prezydent z przeciwnego obozu. „Zwycięstwo Karola Nawrockiego wzmocniło dodatkowo siły odśrodkowe w koalicji, która nie miała planu B. Świadomość, że rząd nie będzie w stanie przeprowadzić reform paraliżuje koalicję i pogłębia frustrację wśród wyborców” – dodał dziennikarz.

Philipp Fritz stwierdził, że „premier musi znaleźć albo drogę do kompromisu z Karolem Nawrockim albo omijania go, ponieważ w przeciwnym razie jego koalicji będzie grozić porażka wyborcza”.

