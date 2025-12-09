Zarząd KO na Dolnym Śląsku chce rezygnacji Sutryka. „Historia bez precedensu”

Pod koniec listopada Prokuratura Krajowa poinformowała o pierwszym akcie oskarżenia ws. dawnej uczelni Collegium Humanum. Dotyczy on 29 osób, w tym prezydenta Wrocławia, który został oskarżony o popełnienie czterech przestępstw: trzech dotyczących oszustwa i jednego o charakterze korupcyjnym. Jackowi Sutrykowi zarzuca się, że w czerwcu 2020 r. odebrał świadectwo ukończenia studiów podyplomowych bez ich faktycznego odbycia.

W zamian rektor dawnej uczelni Collegium Humanum Paweł C. miał otrzymać funkcję w radzie programowej Wrocławskiego Parku Technologicznego. Prezydent Wrocławia posługując się poświadczającym nieprawdę dyplomem MBA, wyłudził według prokuratury łącznie ponad 495 tys. zł. Stało się to poprzez pełnienie funkcji członka rady nadzorczej w spółkach samorządowych na terenie całej Polski, gdzie wymogiem było posiadanie tytułu MBA.

Bardzo poważne zarzuty dla prezydenta Wrocławia. „Podważają wiarygodność”

W poniedziałek 8 grudnia odbyło się posiedzeniu Zarządu Regionu Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku ws. Sutryka. Przewodniczący dolnośląskiej KO Michał Jaros w oświadczeniu odczytanym dziennikarzom zaznaczył, że „postawienie prezydentowi Wrocławia bardzo poważnych zarzutów, w tym korupcyjnych, jest bez precedensu w historii miasta i podważa wiarygodność nie tylko jego samego, ale także całej instytucji włodarza miasta”.

„Osoba obciążona takimi zarzutami nie jest w stanie w pełni wykonywać funkcji wymagającej absolutnej transparentności i nieskazitelności. Dzisiejsza sytuacja niesie ze sobą niewątpliwie poważne koszty społeczne i wizerunkowe. Wieloletni proces, podczas którego urzędujący prezydent będzie regularnie pojawiał się w mediach jako oskarżony, stanie się trwałym obciążeniem dla miasta” – brzmi fragment komunikatu.

Jacek Sutryk i afera Collegium Humanum. „Nie stać nas na taki koszt”

Zaznaczono, że „taki stan podkopuje zaufanie mieszkańców i partnerów zewnętrznych oraz szkodzi reputacji Wrocławia”. „Na taki koszt i utratę wiarygodności po prostu nas nie stać” – dodano. Podkreślono jednocześnie, że Sutryk „ma pełne prawo do obrony i do przedstawienia swojej wersji wydarzeń i na tym właśnie powinien się skupić”. „Jednocześnie ta obrona nie może odbywać się kosztem interesu i dobra miasta, które wymaga w tym czasie pełnej stabilności, odpowiedzialności i niezakłóconego funkcjonowania” – czytał Jaros.

Zarząd Regionu KO na Dolnym Śląsku zaapelował do prezydenta Wrocławia „o niezwłoczne podanie się do dymisji i rezygnację z pełnionej funkcji, aby umożliwić miastu stabilne działanie i odbudowę zaufania publicznego”. „Jesteśmy przekonani, że Wrocław zasługuje na pełną przejrzystość i najwyższe standardy – i tego będziemy konsekwentnie wymagać” – podsumował Jaros.

