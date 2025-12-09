Ta afera wstrząsnęła Polską. Przełomowy wyrok w sprawie „Krystka”

9 grudnia Sąd Okręgowy w Gdańsku podjął decyzję o utrzymaniu w mocy wyroków wydanych przez Sąd Rejonowy w Wejherowie. Mariusz Kaźmierczak, rzecznik prasowy gdańskiego sądu okręgowego poinformował, że sędziowie uznali, że Krystian W. pseudonim „Krystek” nazywany przez dziennikarzy „łowcą nastolatek”, dopuścił się 63 przestępstw seksualnych, których ofiarami były 33 kobiety, z czego tylko trzy były pełnoletnie, a pięć nie ukończyło 15. roku życia. Co więcej, mężczyzna dopuścił się również 14 zgwałceń i ośmiu usiłowań zgwałceń dziewczynek, które nie były pełnoletnie.

Finał sprawy „Krystka”. Sąd bez litości

Wśród zarzucanych „Krystkowi” czynów znalazło się także m.in. szantażowanie nastolatek filmami pornograficznymi z ich udziałem, podawanie tabletek gwałtu oraz zmuszanie do prostytucji. Krystian W. decyzją sądu spędzi 15 najbliższych lat w więzieniu. Orzeczono także wobec niego pięcioletni zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Ponadto musi zapłacić zadośćuczynienie oraz uiścić grzywnę w wysokości 120 tys. zł.

Nie jest to pierwszy zatarg „Krystka” z prawem. Mężczyzna odsiedział już trzyletni wyrok za zgwałcenie 17-latki. Z kolei w 2023 roku został skazany za tzw. elektroniczną korupcję małoletnich. Po tym jak nawiązał kontakt z 14-latnią Anaid, dziewczynka rzuciła się pod pociąg na gdańskiej Oruni.

Były właściciel Zatoki Sztuki trafi do więzienia

Z kolei Marcin T. pseudonim „Turek” trafi za kraty na sześć lat. Byłemu właścicielowi m.in. słynnej sopockiej Zatoki Sztuki śledczy przedstawili pięć przestępstw przeciwko wolności seksualnej młodych kobiet. Mężczyzna miał m.in. płacić za seks 16-latkom oraz dopuścić się stosunku z 14-latką oraz wykorzystać nastolatkę po tym, jak podał jej wcześniej tabletkę gwałtu.

Marcin T. do 2023 roku przebywał w Hiszpanii, gdzie został właścicielem jednego z klubów nocnych w Gironie. Gdy służby poszukiwali na terenie Zatoki Sztuki śladów po zaginionej Iwonie Wieczorek, udzielił nawet wywiadu kanałowi kryminalnemu.

