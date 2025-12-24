Tragiczny finał awantury. „Stwierdzono zgon 65-latka”

O zdarzeniu poinformowała TVN24. 23 grudnia (wtorek) wieczorem, w w Witoszowie Dolnym, miała miejsce awantura, która wywiązała się między kobieta i mężczyzną. Jak podaje stacja, są to byli małżonkowie.

Nie wiadomo, dlaczego doszło do wybuchu kłótni, której przebieg był dramatyczny. W pewnej chwili jedna z osób – najprawdopodobniej była żona, miała chwycić za ostre narzędzia (nóż) i ugodził nim kilkukrotnie byłego męża – 65-latka.

Na miejsce wezwano wkrótce policję.

Śląsk. Tragiczny finał awantury na terenie Witoszowa Dolnego. „Stwierdzono zgon 65-latka”

Funkcjonariusze przybyli wkrótce do wskazanej lokalizacji – razem z karetką pogotowia i zespołem ratownictwa medycznego. W rozmowie z TVN24 Prokuratura Rejonowa w Świdnicy przekazała, że przedstawiciele służb med. „stwierdzili zgon 65-latka”.

Na miejscu przez jakiś czas trwały czynności – pod okiem prokuratora. Mundurowi przeprowadzili oględziny miejsca, a także zatrzymali trzy osoby – w tym m.in. kobietę, która miała zaatakować męża.

TVN24 informuje, że sprawa prowadzona jest w kierunku zabójstwa. Za przestępstwo to, według zapisów Kodeksu karnego, grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Jak na razie jednak zarzutów ws. nikomu nie postawiono.

