Parafia pożegnała tragicznie zmarłego księdza. Zginął w wypadku

O szczegółach wypadku napisała redakcja regionalnego portalu Nowiny 24. 23 grudnia (wtorek) po południu, w miejscowości Rymanów, policja otrzymała wezwanie ws. zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.

Za kierownicą jednego z aut siedział 71-letni, emerytowany ksiądz. To były proboszcz Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach na Podkarpaciu.

Informacja ta zasmuciła parafian. Niestety została wkrótce potwierdzona przez przedstawicieli lokalnego kościoła.

Wypadek w Rymanowie. Nie żyje ks. Józef Kasperkiewicz

Parafia potwierdziła ustalenia lokalnych mediów dot. śmierci duchownego, a także same okoliczności, w jakich zginął. „Do tragicznego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką doszło we wtorek, 23 grudnia, w przeddzień Wigilii, w Rymanowie” – dowiadujemy się z wpisu na stronie internetowej.

Kapłan długie lata pełnił funkcję proboszcza i wicedziekana Dekanatu Brzozów – czytamy. „Tę smutną wiadomość przyjmujemy w duchu wiary, ufając słowom Chrystusa, że śmierć nie jest końcem, lecz bramą prowadzącą do życia wiecznego. W obliczu odejścia ks. Józefa kierujemy nasze myśli ku Bogu, który jest Miłością i Miłosierdziem, i z pokorą prosimy, aby przyjął Jego duszę do swojej chwały” – żywią nadzieję zarządcy parafii.

Podkarpacie. Parafia żegna tragicznie zmarłego duchownego

71-letni duchowny z oddaniem służył Bogu i ludziom – zapewniono w oświadczeniu. „Wspominając ks. Józefa, dziękujemy za wszelkie dobro, które pozostawił w sercach ludzi, którym służył. Ufamy, że jego kapłańska posługa, pełna oddania i troski o drugiego człowieka, stanie się świadectwem, które będzie owocować także teraz — gdy patrzymy na jego życie z perspektywy wieczności” – czytamy.

Parafia zwróciła się do mieszkańców Podkarpacia i internautów, by pomodlili się za duszę zmarłego.

