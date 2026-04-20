Proboszcz nie spodziewał się, że zobaczy coś takiego. Wezwał policję

Tajemnicze napisy pojawiły się na elewacji świątyni Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Trzebini najprawdopodobniej w nocy z soboty na niedzielę (z 18 na 19 kwietnia). Napisy, którym brakowało składu, cyfry i pochwały ku czci szatana rzuciły się w oczy księdzu Jerzemu, proboszczowi parafii, który swoje odkrycie natychmiast zgłosił na policję.

Służby, które przyjechały na miejsce wyceniły straty wstępnie na kwotę wysokości około 25 tysięcy złotych. Taki będzie koszt usunięcia chaotycznych napisów i rysunków czy symboli i liczb wykonanych czarnym sprayem. Wielu wiernych oceniło wandalizm nie tylko jako zwyczajne uszkodzenie elewacji, ale i obrazoburczy akt wymierzony w świątynię i samego Boga.

Autor graffiti zatrzymany

Osoba, która wykonała graffiti nie zdołała ukryć się przed policją. Już drugiego dnia po odkryciu napisów 33-letni mężczyzna podejrzany o osprayowanie hasłami kościoła został zatrzymany. Służby ujawniły w jego mieszkaniu treści i malowidła podobne do tych, które namalowano na elewacji świątyni.

Jak przekazał dziennikarzom Faktu młodszy aspirant Piotr Fudała, pełniący obowiązki rzecznika prasowego policji w Chrzanowie, sprawa prowadzona jest pod kątem art. 288, czyli zniszczenie mienia. – Mężczyźnie grozi kara nawet pięciu lat pozbawienia wolności – dodał policjant.

Malowidła nie tylko na kościele

Sprawa jest rozwojowa – niewykluczone, że 33-latek usłyszy dodatkowe zarzuty. Śledczy mają bowiem przypuszczenia, że namalowane w poprzednich dniach malunki na okolicznych blokach mogły być wykonane również przez 33-latka.

– W momencie zatrzymania mężczyzna był spokojny. Obecnie przebywa w celi w komendzie powiatowej policji w Chrzanowie. Jeśli śledczy uznają to za zasadne, powołany zostanie biegły, który zbada zatrzymanego 33-latka – podkreśla młodszy aspirant Fudała.

Podejrzany ma zostać przesłuchany w prokuraturze najpóźniej we wtorek, 21 kwietnia.

