Profanacja pomnika papieża Polaka. „Bolesne i niezrozumiałe zbezczeszczenie wizerunku”

Ambasada Polski we Włoszech poinformowała w mediach społecznościowych, że „przyjęła z głębokim oburzeniem wiadomość o akcie wandalizmu, który dotknął pomnik Jana Pawła II znajdujący się przed dworcem Termini w Rzymie”. Jak podkreślono „Karol Wojtyła był nie tylko przywódcą Kościoła katolickiego, ale przede wszystkim człowiekiem głęboko zaangażowanym w sprawę pokoju, dialogu i godności ludzkiej”.

Włochy. Profanacja pomnika Jana Pawła II w Rzymie. Reaguje ambasada Polski

„Jego działania miały charakter uniwersalny – apelował do sumień przywódców i narodów, zawsze opowiadając się po stronie pojednania i solidarności. Wyróżniał się w szczególności jako niestrudzony orędownik pokoju na Bliskim Wschodzie. Jan Paweł II nieustannie apelował o dialog i pokojowe rozwiązania – zarówno do społeczności międzynarodowej, jak i do narodu palestyńskiego” – zaznaczono w komunikacie.

„Zbezczeszczenie jego wizerunku jest zatem aktem szczególnie bolesnym i niezrozumiałym – atakiem na symbol pokoju, pojednania i uniwersalnych wartości. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej dziękuje władzom miasta Rzym za szybką reakcję i podjęcie działań mających na celu przywrócenie pomnika do stanu poprzedniego” – podsumowała Ambasada Polski we Włoszech.

Giorgia Meloni o papieżu Polaku: „Bohater”

4 października we Włoszech doszło do manifestacji i strajków związanych z poparciem dla Palestyny. Oświadczenie wydała Giorgia Meloni. „Mówią, że wychodzą na ulice w imię pokoju, ale potem znieważają pamięć człowieka, który był prawdziwym obrońcą i budowniczym pokoju. To niegodny czyn popełniony przez osoby zaślepione ideologią, które wykazują całkowitą ignorancję w zakresie historii i jej bohaterów” – podkreśliła włoska premier.

