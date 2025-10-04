Sierp i młot na pomniku Jana Pawła II w Rzymie. Skandaliczny akt wandalizmu

Stojący naprzeciwko głównego rzymskiego dworca kolejowego Termini pomnik św. Jana Pawła II został zdewastowany. Sprawcy oblali farbą monument. Ponadto pojawiły się nim także obraźliwe napisy i symbol sierpa i młota. Jak poinformowała włoska agencja Ansa, „karabinierzy przystąpili do oczyszczania pomnika”.

Pomnik papieża Polaka zniszczony w centrum Rzymu. Władze oburzone wydarzeniem

Do zdarzenia doszło po zakończeniu pikiety zorganizowanej w pobliżu Termini jako wyraz solidarności z ludnością Strefy Gazy. Motywy sprawców nie są jeszcze znane. Najpewniej mają one podstawy polityczne.

Akt wandalizmu spotkał się z potępieniem władz i mieszkańców Rzymu. Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani napisał w serwisie X: „Nie ma słów, by potępić profanację pomnika św. Jana Pawła II na rzymskim dworcu Termini przez lewicowych ekstremistów podczas strajku i demonstracji w ostatnich dniach. Dość nienawiści! Dość złych nauczycieli!”.

Obraźliwe napisy na pomniku Jana Pawła II. Karabinierzy już czyszczą monument

Doniesienia z Piazza dei Cinquecento wywołały falę komentarzy. Internauci nie kryją swojego oburzenia aktem wandalizmu. „Janie Pawle II wybacz, bo nie wiedzą, co czynią” – czytamy pod informacją o zdarzeniu. „Źle się dzieje, ale pamiętam jak sam papież Jan Paweł II mówił, żeby nie stawiać mu żadnych pomników” – zauważyła jednak z komentujących internautek.

Wykonany z brązu pięciometrowy pomnik św. Jana Pawła II otaczającego płaszczem dziecko został odsłonięty w 2011 roku. Jego autor, Oliviero Rinaldi, nawiązał do historycznej fotografii wykonanej w listopadzie 2003 roku podczas audiencji u papieża dla członków i współpracowników Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Czytaj też:

Wielu Polaków nie zna tej atrakcji. Znajduje się na liście UNESCOCzytaj też:

Masowe rezygnacje z nowego przedmiotu ominęły to liceum. MEN ucieszy się z tych danych