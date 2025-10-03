Trump wyznacza ultimatum Hamasowi. Grozi „piekłem”
Donald Trump
Donald Trump Źródło: Shutterstock / Anna Moneymaker
Donald Trump wyznaczył Hamasowi ultimatum. Porozumienie pokojowe ma zostać zawarte do niedzieli 18:00 czasu waszyngtońskiego. W przeciwnym razie polityk zapowiedział „piekło, jakiego nikt nie widział”.

Prezydent USA Donald Trump wyznaczył Hamasowi ultimatum dotyczące amerykańskiego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Oświadczył, że porozumienie musi zostać zawarte do niedzieli o godz. 18:00 czasu waszyngtońskiego (północ z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego). W przeciwnym wypadku – jak ostrzegł – „wybuchnie piekło, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział”.

„Porozumienie z Hamasem musi zostać osiągnięte do niedzieli wieczorem o OSIEMNASTEJ (18.00) czasu w Waszyngtonie. Wszystkie kraje się podpisały! Jeśli to porozumienie OSTATNIEJ SZANSY nie zostanie osiągnięte, przeciwko Hamasowi wybuchnie PIEKŁO, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział. BĘDZIE POKÓJ NA BLISKIM WSCHODZIE, TAK CZY INACZEJ” – napisał Trump na portalu Truth Social.

Plan przedstawiony wcześniej przez USA zakłada natychmiastowe zawieszenie broni, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów oraz stopniowe wycofywanie się Izraela z Gazy. Propozycja obejmuje również zniszczenie infrastruktury Hamasu i ustanowienie tymczasowej administracji międzynarodowej do czasu reformy Palestyńskiej Autonomii.

Nie wiadomo, czy Hamas przyjmie ultimatum. Czas jest ograniczony

Hamas do tej pory nie wydał jednoznacznej odpowiedzi. Przedstawiciel organizacji pytany w czwartek przez agencję Reutera stwierdził: „Jeszcze nie [sfinalizowaliśmy odpowiedzi], trwają intensywne dyskusje”. Podkreślił, że Hamas konsultuje się z arabskimi mediatorami, Turcją oraz innymi palestyńskimi frakcjami, aby ukształtować wspólne stanowisko.

Jak zauważa BBC, plan Trumpa zawiera warunki, które dotychczas były dla Hamasu nie do przyjęcia, w tym całkowite rozbrojenie i wykluczenie z udziału w przyszłych strukturach władzy w Gazie. Z tego powodu – jak twierdzą komentatorzy – odpowiedź organizacji będzie najprawdopodobniej negatywna.

Tymczasem Trump nie kryje niecierpliwości. „Detale dokumentu są znane światu i jest to wspaniały plan dla wszystkich. Przemoc i rozlew krwi się skończą. Uwolnijcie zakładników – wszystkich, w tym ciała tych, którzy nie żyją – TERAZ!” – napisał, dodając, że to „ostatnia szansa” dla Hamasu.

Źródło: BBC / CNN