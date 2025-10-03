Trump wyznacza ultimatum Hamasowi. Grozi „piekłem”

Prezydent USA Donald Trump wyznaczył Hamasowi ultimatum dotyczące amerykańskiego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Oświadczył, że porozumienie musi zostać zawarte do niedzieli o godz. 18:00 czasu waszyngtońskiego (północ z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego). W przeciwnym wypadku – jak ostrzegł – „wybuchnie piekło, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział”.

„Porozumienie z Hamasem musi zostać osiągnięte do niedzieli wieczorem o OSIEMNASTEJ (18.00) czasu w Waszyngtonie. Wszystkie kraje się podpisały! Jeśli to porozumienie OSTATNIEJ SZANSY nie zostanie osiągnięte, przeciwko Hamasowi wybuchnie PIEKŁO, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział. BĘDZIE POKÓJ NA BLISKIM WSCHODZIE, TAK CZY INACZEJ” – napisał Trump na portalu Truth Social.

Plan przedstawiony wcześniej przez USA zakłada natychmiastowe zawieszenie broni, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów oraz stopniowe wycofywanie się Izraela z Gazy. Propozycja obejmuje również zniszczenie infrastruktury Hamasu i ustanowienie tymczasowej administracji międzynarodowej do czasu reformy Palestyńskiej Autonomii.

Nie wiadomo, czy Hamas przyjmie ultimatum. Czas jest ograniczony

Hamas do tej pory nie wydał jednoznacznej odpowiedzi. Przedstawiciel organizacji pytany w czwartek przez agencję Reutera stwierdził: „Jeszcze nie [sfinalizowaliśmy odpowiedzi], trwają intensywne dyskusje”. Podkreślił, że Hamas konsultuje się z arabskimi mediatorami, Turcją oraz innymi palestyńskimi frakcjami, aby ukształtować wspólne stanowisko.

Jak zauważa BBC, plan Trumpa zawiera warunki, które dotychczas były dla Hamasu nie do przyjęcia, w tym całkowite rozbrojenie i wykluczenie z udziału w przyszłych strukturach władzy w Gazie. Z tego powodu – jak twierdzą komentatorzy – odpowiedź organizacji będzie najprawdopodobniej negatywna.

Tymczasem Trump nie kryje niecierpliwości. „Detale dokumentu są znane światu i jest to wspaniały plan dla wszystkich. Przemoc i rozlew krwi się skończą. Uwolnijcie zakładników – wszystkich, w tym ciała tych, którzy nie żyją – TERAZ!” – napisał, dodając, że to „ostatnia szansa” dla Hamasu.

