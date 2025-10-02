„Hańba dla rządów zachodnich”. Świat reaguje na działania Izraela

Według danych przekazanych przez Globalną Flotyllę Sumud (GSF), przechwycone zostało 40 spośród 44 jednostek. Wśród 500 osób płynących zajętymi statkami znajdowali się obywatele co najmniej 44 krajów, w tym Polski. Teraz świat reaguje na działania Izraela.

Wielka Brytania, Włochy i Grecja. Jasny komunikat o obywatelach

„Duże zaniepokojenie” przechwyceniem flotylli wyraził rząd Wielkiej Brytanii, który poinformował, że jest w stałym kontakcie z rodzinami „obywateli biorących udział w przedsięwzięciu”. „Pomoc przewożona przez flotyllę powinna zostać przekazana organizacjom humanitarnym na miejscu, aby mogła bezpiecznie dotrzeć do Gazy” — przekazano.

Francuskie Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych wezwało Izrael, aby umożliwił on uczestniczącym w akcji Francuzom dostęp do usług konsularnych oraz natychmiastowy powrót do kraju. Analogicznie minister spraw zagranicznych Belgii Maxime Prevot wezwał izraelski rząd do poszanowania prawa międzynarodowego i zapewnienia, że prawa obywateli Belgii będą respektowane.

Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani przekazał w rozmowie z mediami, że został zapewniony przez Izrael, że nie podejmie on wobec członków flotylli „żadnych gwałtownych działań”. Wcześniej na początku tygodnia Włochy wraz z Grecją wydały oświadczenie, w którym zaapelowały do Izraela o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz umożliwienie wszelkich działań związanych z ochroną konsularną”.

Turcja i ONZ. Dobitne słowa i „akt terroryzmu”

Stanowcze słowa względem działań Izraela popłynęły z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji, które nazwało je naruszającym prawo międzynarodowe „aktem terroryzmu”. W tym samym oświadczeniu turecki resort stwierdził, że izraelska akcja pokazała, że „faszystowskie i militarystyczne polityki realizowane przez ludobójczy rząd Netanjahu – który skazał Gazę na głód – nie ograniczają się wyłącznie do Palestyńczyków”.

Do przejęcia flotylli niebezpośrednio odniosła się Organizacja Narodów Zjednoczonych. Specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. Palestyny oceniła, że działania Izraela pokazały bierność Zachodu wobec poczynań izraelskiego rządu. „Hańba przede wszystkim dla rządów zachodnich i ich współwinnej bierności” — napisała w mediach społecznościowych Francesca Albanese.

