Polacy zatrzymani przez izraelskie wojsko. Na jaw wyszły nowe fakty

Globalna Flotylla Sumud ruszyła na pomoc mieszkańcom Strefy Gazy, którzy zmagają się z ogromnym kryzysem humanitarnym. Izrael zapowiadał, że nie zgodzi się na zbliżenie flotylli do Strefy Gazy.

Polacy zatrzymani w Izraelu. Nowe informacje

W środowy wieczór (1 października) uczestnicy flotylli przekazali, że rozpoczęło się przechwytywanie jednostek flotylli przez izraelską armię. Z relacji aktywistów wynika, że żołnierze Izraela weszli na pokłady kilku jednostek.

Profil Global Movement To Gaza Poland poinformował, że "Franek Sterczewski został porwany przez Siły Okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej Globalnej Flotylli Sumud".

W ręce izraelskiej armii trafił także inny Polak – Omar Faris. Izraelska armia zatrzymała ponadto dwie obywatelki Polski - Ewę Jasiewicz i Ninę Ptak.

- Wiemy, że zostali porwani z wód międzynarodowych. To stanowi jawne naruszenie prawa międzynarodowego i zbrodnię wojenną. Ale nie mamy w tej chwili żadnych informacji. Pracujemy nad tym, by je uzyskać – powiedział na antenie TVN24 Rafał Piotrowski, rzecznik Global Movement To Gaza Poland, organizatora wyprawy.

– Uczestnicy byli przetrenowani, wiedzieli, co robić, wiedzieli, w jaki sposób się odnosić do izraelskich żołnierzy. Jednocześnie była zdecydowana determinacja do tego, aby dopłynąć. Łodzie były wcześniej atakowane przez armatki wodne, żeby w ten sposób zmusić je do zatrzymania, ale gdy ostrzał ustawał, powracali do rejsu, żeby dopłynąć do Gazy i przekazać pomoc humanitarną – dodawał.

Polacy zatrzymani w Izraelu. MSZ reaguje

W odpowiedzi izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że „pasażerowie Global Sumud Flotilla

bezpiecznie i spokojnie przedostają się do Izraela, gdzie rozpocznie się procedura ich deportacji do Europy”. Jak zaznaczono, „są oni bezpieczni i zdrowi”.

W związku ze sprawą oświadczenie wydała ambasada RP w Tel Awiwie.

Rzecznik MSZ w komunikacie zapewnił, że „żaden polski obywatel nie zostanie bez opieki”.„Monitorujemy sytuację związaną z zatrzymaniem statków GSF. Wśród nich jednostki z polskimi obywatelami. Według naszych informacji są oni bezpieczni i nikt nie ucierpiał. Konsul RP jest już w Aszdod, dokąd przewożeni są zatrzymani” – napisano.

