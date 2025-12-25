Pożar hotelu na Podlasiu. Strażacy przez całą noc walczyli z ogniem

W nocy ze środy na czwartek 25 grudnia przy ulicy Grodzieńskiej w przygranicznych Siemiatyczach trwała poważna akcja gaśnicza. Jak informowała straż pożarna, zauważono płomienie ognia w miejscowym hotelu.

Siemiatycze. Z pożarem hotelu walczyło 25 zastępów strażaków

Dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach potwierdził nad ranem, że przez całą noc strażacy prowadzili intensywne działania, by opanować ogień. Płomienie przezwyciężono około 4 rano, a na miejscu było wówczas 25 zastępów strażackich.

Szczęśliwie, w momencie pożaru w hotelu nie było żadnych gości ani pracowników. Obyło się bez ofiar czy nawet ewakuacji. Zniszczony został jednak budynek, w czwartek 25 grudnia trwały prace rozbiórkowe pogorzeliska.

Podlasie. Pożar w gminie Grodzisk

Zaledwie dzień wcześniej w tym samym regionie doszło do innego poważnego pożaru. We wtorek 24 grudnia w miejscowości Mierzynówka w gminie Grodzisk palił się budynek produkcyjny. Jak donosił lokalny portal siemiatycze.podlasie24.pl, ogniem zajęła się suszarnia drewna.

Miejscowe służby otrzymały zgłoszenie o ogniu przed godziną 6 rano. Informacja trafiła do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Siemiatyczach. Do walki z pożarem wysłano liczne siły. Łącznie z płomieniami zmagało się 35 strażaków, a na miejscu obecna była też policja, zespół ratownictwa medycznego czy pogotowie energetyczne. Akcja ratowniczo-gaśnicza trwała ponad trzy godziny.

W Mierzynówce pracowały zastępy:

JRG Siemiatycze

OSP Dołubowo

OSP Czarna Wielka

OSP Grodzisk

OSP Kłopoty-Bujny

OSP Stadniki

OSP Twarogi Lackie

Lokalny portal podkreślał, że akcja służb była skoordynowana i szybka, co pomogło w sprawnym opanowaniu pożaru i jego rozprzestrzenianiu się na kolejne budynki. Przyczyny zaprószenia ognia są wciąż ustalane.

