3-letnie dziecko uległo poparzeniu podczas Wigilii. Wezwano śmigłowiec LPR

O zdarzeniu poinformował Miejski Reporter. W środę (24 grudnia) wieczorem w Pruszkowie, na tamtejszym miejskim targowisku, lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z zespołem ratownictwa medycznego na pokładzie. Został wezwany, ponieważ stan zdrowia pacjenta, którym było zaledwie trzyletnie dziecko, wymagał pilnej interwencji lekarskiej.

Źródło podaje, że zostało ono poparzone.

Mazowsze. Pilna akcja medyków w Pruszkowie

Redakcja portalu rozmawiała na miejscu ze świadkami, którzy widzieli, jak do wozu Państwowej Straży Pożarnej wniesiono nosze i torbę med. Lekarz, który przyleciał śmigłowcem LPR, miał następnie razem z pożarnikami pojechać do dziecka, które potrzebowało natychmiastowej pomocy.

Po jej udzieleniu trzylatek został umieszczony w karetce pogotowia ratunkowego i razem z ZRM przetransportowany do pobliskiego szpitala.

Miejski Reporter szacuje, że akcja, w której uczestniczył m.in. śmigłowiec LPR, trwała niespełna godzinę.

