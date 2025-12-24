Tajemnicze zaginięcie 34-latka. Tam widziany był po raz ostatni

Małopolscy mundurowi prowadzą poszukiwania 34-letniego Krzysztofa Pyki. Mężczyzna po raz ostatni widziany był w okolicach jednego ze sklepów na terenie Rabki-Zdrój.

Funkcjonariusze proszą internautów o czujność, a te osoby, które znajdują się w posiadaniu przydatnych ws. informacji, powinny zgłosić się na policję.

Rabka-Zdrój. Zaginął 34-letni Krzysztof Pyka. Policja opublikowała rysopis i wizerunek poszukiwanego mężczyzny

Poszukiwania ws. zaginięcia mieszkańca Rdzawki prowadzi Komisariat Policji w Rabce Zdroju.

Funkcjonariusze opublikowali rysopis 34-latka, a także informacje o ubiorze – mężczyzna ma bardzo szczupłą sylwetkę i był ubrany na czarno. Charakterystycznym elementem jest maseczka higieniczna, którą może mieć na twarzy. „Zaginiony był widziany dzisiaj w okolicach sklepu Carrefour przy ul. Zakopiańskiej w Rabce-Zdroju” – piszą w poście na Facebooku mundurowi.

Policja zwraca się do internautów z prośbą o pomoc. „Jeśli ktokolwiek z Państwa rozpoznaje opisaną osobę lub posiada informacje, które mogą przyczynić się do odnalezienia zaginionego, prosimy o niezwłoczny kontakt: pod ogólnopolskim numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z najbliższą jednostką policji” – czytamy. Można też wybrać nr tel.: 47 83 46 750.

