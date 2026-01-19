Samochód uderzył w ludzi. Wśród poszkodowanych dziecko

Jak informuje portal tvnwarszawa.pl, pięć osób jest rannych – w tym matka oraz czteroletnie dziecko w ciężkim stanie. Trwa jego reanimacja. Kobiecie również udzielana jest pomoc na miejscu.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu tuż przed Placem Szembeka, w kierunku Wesołej. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do zdarzenia skierowano również policję, kilka karetek pogotowia ratunkowego oraz wozy straży pożarnej.

Dziecko reanimowane, kobieta w karetce. Wypadek na warszawskiej Pradze

Młodszy aspirant Paweł Chmura z warszawskiej policji opisał przebieg wypadku. Zgodnie z jego relacją pojazd marki Toyota jechał ulicą Grochowską, a drugie auto – marki Ford – ulicą Zamieniecką. Kierowca toyoty skręcał w lewo i wymusił pierwszeństwo. – W efekcie toyota dachowała i wbiła się na przejście dla pieszych, na których była kobieta z dzieckiem. Obojgu jest udzielana pomoc w karetce – przekazał policjant.

Dziennikarz będący na miejscu zdarzenia relacjonuje, że jeden z samochodów ma rozbity przód, a drugi dachował i leży wywrócony do góry kołami.

Auto wjechało w grupę pieszych. Grochowska zablokowana, na miejscu służby

Kierowcy przemieszczający się ulicą Grochowską muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami, bowiem droga ta jest całkowicie zablokowana. – Wyjazd z Zamienieckiej jest całkowicie zamknięty, tak samo droga w kierunku Wesołej. Służby pojedyncze auta puszczają z Grochowskiej w Zamieniecką – przekazał dziennikarz tvnwarszawa.pl.

O zmianach w komunikacji poinformował także Warszawski Transport Publiczny: „W związku z wypadkiem na skrzyżowaniu Grochowska/Zamieniecka linie 123, 125, 135, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722, 730 przejeżdząją najbliższymi możliwymi ciągami komunikacyjnymi” – przekazał WTP.

