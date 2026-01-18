Wypadek na sankach. Ze względu na obrażenia do dziecka wezwano śmigłowiec LPR

W niedzielę (18 stycznia) po południu, w okolicy miejscowości Idźki Młynowskie (gmina Sokoły), miał miejsce groźny incydent.

Podczas zjeżdżania na sankach ranna została nieletnia osoba.

Podlasie. Niepokojące informacje z miejscowości Idźki Młynowskie. Stan dziecka wymagał pilnej interwencji lekarskiej

Redakcja portalu Wysoko Mazowiecki 24 skontaktowała się z przedstawicielem służb, by poznać szczegóły wypadku. Kapitan Cezary Zalewski – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckie – przekazał dziennikarzom, że obrażenia, których doznało dziecko, wymagały obecności zespołu ratownictwa medycznego i maszyny, która umożliwiłaby szybki transport osoby nieletniej do szpitala.

Wezwano więc śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po umieszczeniu dziecka na pokładzie helikoptera LPR załoga ruszyła w kierunku pobliskiego placówki medycznej. W tym miejscu działania służb zostały uznane za zakończone.

Internauci zwracali uwagę w sieci, by rodzice byli uważni na swoje dzieci nawet podczas aktywności na śniegu, które kojarzą się z bezpiecznym rodzajem rozrywki.

Czytaj też:

Wypadek na nartach. 8-latek spadł z kolejki linowejCzytaj też:

Przewrócił się, upadł i „uległ wychłodzeniu”. Tragiczny finał zwykłego spaceru