Przewrócił się, upadł i „uległ wychłodzeniu”. Tragiczny finał zwykłego spaceru

Do zdarzenia, o którym w niedzielę poinformowała podkomisarz Anna Chuszcza, doszło wczoraj. Na jednej z prywatnych posesji w Gorzkowie znaleziono ciało 74-latka, który zmarł najprawdopodobniej (to wstępne ustalenia funkcjonariuszy) z powodu znalezienia się w stanie głębokiej hipotermii.

Zwłoki, których ujawnienia dokonano, poddane zostaną wkrótce autopsji.

Porażające znalezisko na terenie Gorzkowa

Oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie ujawniła w notatce prasowej z dnia 18 stycznia kilka szczegółów. Mundurowi ustalili, że 74-latek wcześniej „spożywał ze znajomymi alkohol”. „Wracając do swojego domu najprawdopodobniej przewrócił się na śliskiej drodze i upadł, po czym uległ wychłodzeniu” – wskazała podkom. Chuszcza.

Osoby trzeciej najprawdopodobniej nie przyczyniły się do zgonu seniora. Przedstawiciel prokuratury zdecydował jednak o wykonaniu sekcji zwłok – jego ciało zostało na miejscu zabezpieczone przez służby.

Policjantka z Lubelszczyzny zwróciła się z apelem do internautów

Funkcjonariuszka zaapelowała do internautów, by w trakcie zimy, gdy panują dotkliwe mrozy, mieli oczy szeroko otwarte i nie uchylali się od udzielania pomocy potrzebującym (co, warto wspomnieć, jest przestępstwem wyszczególnionym w Kodeksie karnym). „Niskie temperatury mogą prowadzić do wychłodzenia organizmu, które bez szybkiej pomocy bywa śmiertelnie niezapieczone. Każda reakcja ma znaczenie – jeden telefon pod ogólnopolski numer alarmowy – 112 – może uratować ludzkie życie” – podkreśliła.

Przypomniała tez, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w swoim katalogu zagrożeń ma kategorię: „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”. „Dzięki czemu można wskazywać miejsca przebywania takich osób. (...) Zachęcamy do korzystania z aplikacji” – zwróciła się do użytkowników sieci.

