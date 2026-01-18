Wstrząsające odkrycie w warszawskiej dzielnicy Ursus. „To starsze małżeństwo”

O tragedii, która zasmuciła mieszkańców dzielnicy Ursus, poinformowała stacja TVN24. W sobotę (17 stycznia), w okolicy południa, służby ujawniły w jednym z domów dwa ciała.

Policję na miejsce wezwał mężczyzna, który mieszka w sąsiednim budynku. Zastanawiał się, dlaczego starsze małżeństwo, któremu nie zdarzało się nie wychodzić na zewnątrz, rezygnowało z tego przez dwie doby. Jak się okazało, jego niepokój był uzasadniony.

Wstrząsające wieści z Warszawy. W dzielnicy Ursus ujawniono zwłoki seniorów

Jak przekazało źródło, w domu znaleziono zwłoki dwóch osób. „To starsze małżeństwo” – ustaliła redakcja.

Policja wezwała na miejsce lekarza, który stwierdził zgon mężczyzny i kobiety. Stacja dowiedziała się tego od młodszego aspiranta Bartłomieja Śniadały z Komendy Stołecznej Policji dziennikarze TVN24.

Ciała zabezpieczono. Trafiły pod opiekę Zakładu Medycyny Sądowej, który przeprowadzi wkrótce autopsję. Ma ona na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci mieszkańców warszawskiej dzielnicy Ursus.