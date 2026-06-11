Tajemnicze ruchy samolotu Zełenskiego. Maszyna wróciła do Polski
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Tajemnicze ruchy samolotu Zełenskiego. Maszyna wróciła do Polski

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Samolot prezydenta Ukrainy, zdjęcie ilustracyjne
Samolot prezydenta Ukrainy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Fabian Joy
Odkąd relacje polsko-ukraińskie uległy pogorszeniu, odtąd Zełenski nie korzysta z lotniska w Jasionce koło Rzeszowa. Nie oznacza to jednak, że prezydencki samolot zmienił swoją stałą bazę.

Wołodymyr Zełenski podpisał niedawno dekret, który spowodował, że Samodzielne Centrum Operacji Specjalnych „Północ” (jednostka wojskowa) nazwano na cześć „Bohaterów UPA”. Wywołało to powszechne oburzenie w Polsce, bowiem wspomniana formacja zbrojna (Ukraińska Powstańcza Armia) w czasie wojny światowej dokonała ludobójstwa obywateli Rzeczpospolitej (mowa o tzw. rzezi wołyńskiej, czyli masowym morderstwie ok. 50-60 tys. Polaków). Relacje Warszawy z Kijowem popsuły się od tamtej pory znacząco – Karol Nawrocki zdecydował się podjąć kroki, zmierzające do odebrania Orderu Orła Białego ukraińskiemu politykowi. Premier Donald Tusk – choć przyznał, że „rozumie emocje” Prezydenta RP – to jednak apelował, by Nawrocki i Zełenski usiedli do stołu i zażegnali konflikt. Chcą tego także dyplomaci z Kijowa, którzy w popłochu starają się wymyślić kompromis, który mógłby usatysfakcjonować wszystkich.

Jest to ważne – jednym z powodów jest zbliżająca się wielkimi krokami Konferencja Odbudowy Ukrainy. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, że prezydent Zełenski nie uraczy swoją obecnością liderów państw Zachodu w Gdańsku. Nie wiadomo, czy się na niej pojawi – w ostatnim czasie unika, jak ognia, Polski – gdy poleciał do Londynu, by spotkać się z premierem Wielkiej Brytanii (Keirem Starmerem) i prezydentem Francji (Emmanuelem Macronem), jego samolot startował z Mołdawii, a nie z lotniska w Rzeszowie.

Co więcej – z ustaleń dziennikarzy wynika, że prezydencka maszyna wciąż stacjonuje w bazie na terytorium RP.

Samolot, którym lata prezydent Ukrainy, powrócił do swojej stałej bazy w Polsce

Fakt, że to właśnie z Podkarpacia Zełenski latał dotychczas najczęściej na zagraniczne spotkania, potwierdziła niedawno Ukraińska Prawda. Redakcja zaprzeczyła jednak, by w ich opinii na decyzję, by ostatni lot do stolicy Zjednoczonego Królestwa odbył się z portu w Kiszyniowie, jakikolwiek wpływ miała napięta atmosfera w relacjach z Polską.

„W latach ubiegłych głównym lotniskiem bazowym dla pierwszego samolotu było lotnisko w Rzeszowie (Jasionka), gdzie zazwyczaj rozpoczynały się i kończyły podróże zagraniczne głowy państwa. (...) Droga (...) do Wielkiej Brytanii przez Mołdawię nie ma żadnego podtekstu politycznego. Nie ma też związku z niedawnymi sporami między Kijowem a Warszawą” – podkreślili dziennikarze.

Z ustaleń Onetu wynika, że prezydencki samolot z ukraińskim symbolem narodowym (godłem) znajduje się obecnie na terenie portu lotniczego Kraków-Balice. Do swojej stałej bazy operacyjnej (ze względu na kwestie logistyki i bezpieczeństwa) powrócił niedługo po tym, jak wystartował w Kiszyniowie – gdy tylko pokład maszyny opuścił Zełenski.

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Źródło: Ukraińska Prawda/Onet