Zabójstwo 11-latki poruszyło Jelenią Górę. Mieszkańcy wychodzą na ulice

W sobotę, 24 stycznia, w Jeleniej Górze mieszkańcy wyjdą na ulice, by w ciszy oddać hołd 11-letniej Danusi. Organizowany marsz ma jednak znaczenie wykraczające poza symboliczne upamiętnienie zmarłego dziecka – jego inicjatorzy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na narastający problem przemocy wśród dzieci oraz brak systemowych rozwiązań, które mogłyby jej zapobiegać.

Za inicjatywą stoją rodzice i mieszkańcy miasta, którzy postanowili rozpocząć kampanię społeczną pod hasłem „Dobro”. Jej celem jest budowanie trwałych, odpowiedzialnych relacji między dorosłymi a dziećmi oraz wzmacnianie postaw opartych na empatii i uważności.

Jelenia Góra po tragedii. Marsz ciszy

Marsz ciszy zaplanowano na sobotę, 24 stycznia, na godzinę 15. Uczestnicy zbiorą się na Placu Ratuszowym, skąd wyruszą wspólnie, by w milczeniu upamiętnić zamordowaną dziewczynkę.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma być pierwszym krokiem do dalszych działań – rozmów, spotkań i inicjatyw edukacyjnych, które mają pomóc dorosłym lepiej rozumieć emocje dzieci i reagować na sygnały przemocy.

Kampania „Dobro”. Dorośli apelują do dorosłych

Na stronie Dobrodzieci.pl inicjatorzy marszu podkreślają, że ich działania są skierowane nie tylko do dzieci, ale przede wszystkim do dorosłych – rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Ich celem jest świadome budowanie świata, w którym dobro nie jest słabością, lecz wyborem wymagającym odpowiedzialności.

Jak zaznaczają, marsz ma być również „zaproszeniem do otwartej debaty publicznej nad systemowym programem edukacyjnym mającym na celu zwiększenie szeroko pojętego bezpieczeństwa naszych dzieci obejmującym nie tylko bezpieczeństwo dzieci w sieci, ale również kształtowanie postaw, wartości, edukację psychologiczną”.

„Misją kampanii „Dobro„ jest przywrócenie dobra do codziennej rozmowy, wychowania i relacji międzyludzkich poprzez refleksję, edukację i symboliczne działania, które angażują dorosłych i młodych ludzi. Małe gesty dobroci, które budują wzajemne zaufanie i szacunek. Intuicyjnie czujemy głęboką potrzebę zmian i przywrócenia wartości – empatii, uważności, współczucia i odwagi bycia dobrym” – czytamy na Dobrodzieci.pl.

Zabójstwo 11-letniej Danusi. Sprawa w sądzie rodzinnym

Danusia była uczennicą Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze. Zginęła 15 grudnia ubiegłego roku po ataku 12-letniej dziewczynki, która uczęszczała do tej samej placówki. Do tragedii doszło przy ulicy Wyspiańskiego, kilkaset metrów od szkoły.

Dziewczynka została ugodzona kilkukrotnie nożem typu finka. Ze względu na wiek podejrzanej sprawą zajmuje się sąd rodzinny w Jeleniej Górze – obowiązujące przepisy nie pozwalają na pociągnięcie jej do odpowiedzialności karnej na zasadach ogólnych.

