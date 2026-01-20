Horror na Dolnym Śląsku. Mężczyzna odgryzł zmarłej matce kawałek policzka

W miejscowości Kryniczna w województwie dolnośląskim przez ostatnie półtora roku rozgrywał się prawdziwy rodzinny dramat. Śledczy ustalili, że 31-letni Patryk K. miał od lipca 2024 roku znęcać się nad swoją matką. Wszczynał awantury, podczas których szarpał, bił i przytrzymywał kobietę wbrew jej woli.

Kryniczna. Patryk K. znęcał się nad własną matką?

Na początku tego roku przemoc domowa przybrała szczególnie brutalną formę. Mężczyzna ponownie bił swoją matkę, szarpał ją, a także uderzał jej głową m.in. o podłogę. Kobieta doznała na tyle licznych i poważnych obrażeń, że w końcu zmarła. Stwierdzono u niej obustronne złamania żeber, krwiaka podczepcowego oraz wiele siniaków.

Według prokuratury w Środzie Śląskiej Patryk K. nie udzielił swojej rodzicielce pomocy, chociaż ta znajdowała się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest w kierunku m.in usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieudzielenia pomocy, co doprowadziło do śmierci ofiary.

Sprawa Patryka K. Mężczyzna podejrzany o znieważenie zwłok matki

Prokuratorzy podejrzewają też, że Patryk K znieważył zwłoki matki. Sądzą, że to on odgryzł fragment skóry z policzka zmarłej. Mężczyzna został już przesłuchany i złożył obszerne wyjaśnienia. Potwierdził, że w domu dochodziło do awantur, ale zaprzeczył zarzutom o znęcanie się nad kobietą i wykluczył przyczynienie się do jej śmierci.

Prokuratura zajmuje się teraz drobiazgowym analizowaniem twierdzeń mężczyzny. Grozi mu kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd podjął już decyzję o umieszczeniu podejrzanego w areszcie tymczasowym na 3 miesiące.

