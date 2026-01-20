Wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec komendanta SOP. MSWiA wydało komunikat

„Informujemy, że zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec komendanta Służby Ochrony Państwa gen. bryg. Radosława Jaworskiego. W związku z tym został on zawieszony w pełnieniu czynności służbowych. Do pełnienia obowiązków komendanta SOP został wyznaczony dotychczasowy zastępca komendanta SOP płk Tomasz Jackowicz” – podało w komunikacie MSWiA.

Według nieoficjalnych informacji TVN24 decyzja wynika z kilkumiesięcznej kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Służbie Ochrony Państwa. W ubiegłym tygodniu do MSWiA trafił list poparcia dla gen. Jaworskiego podpisany przez dyrektorów. Wyłamały się tylko dwie z kilkunastu osób.

Komendant SOP miał stracić na znaczeniu po kradzieży auta rodziny Donalda Tuska, do czego doszło prawie na oczach funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Gen. Jaworski ponadto nominację otrzymał, kiedy szefem rządu był Mateusz Morawiecki. Odwołanie komendanta Służby Ochrony Państwa nie było możliwe, bo konieczne w tej sprawie są konsultacje z Karolem Nawrockim.

