Obława za nożownikiem w Łukowie. Zaatakował dwa razy w odstępie kilku godzin

W poniedziałek 19 stycznia w Łukowie (województwo lubelskie) doszło do dwóch ataków z użyciem noża. W pierwszym, który miał miejsce ok. godz. 18:00, ranny został 16-latek. Po ok. dwóch godzinach zraniony został 40-latek.

Wiadomo, że obaj poszkodowani – po opatrzeniu ran przez lekarzy – opuścili placówki medyczne. Nie zostały ujawnione szczegóły dotyczące ich stanu zdrowia, ale asp. szt. Marcin Józwik, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, przekazał, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Obława policji za nożownikiem. Najnowsze informacje

Po tym, gdy funkcjonariusze policji dostali zgłoszenie o atakach nożownika, rozpoczęto obławę za sprawcą. Do zatrzymania podejrzanego doszło we wtorek ok. godz. 10:00. Jest nim 28-latek z Łukowa, który jest dobrze znany policji – był wcześniej karany. Nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących jego przeszłości.

Wiadomo, że pomocne w ustaleniu sprawcy były informacje, które policjanci otrzymali od jednej z zaatakowanych przez nożownika osób. – Personalia tego mężczyzny zostały ustalone w oparciu o poczynione przez nas działania. Pokrzywdzony nastolatek przekazał nam rysopis tego mężczyzny, tak że wiedzieliśmy, kogo szukamy – poinformował w rozmowie z Polsat News asp. szt. Marcin Józwik.

Nożownik zaatakował w Łukowie. Nieoficjalne ustalenia

Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że zaatakowane osoby nie były ze sobą spokrewnione, a poszkodowani nie znali napastnika. Na obecną chwilę wygląda na to, że sprawca za cel ataków obierał przypadkowe osoby. Te spekulacje nie zostały potwierdzone przez służby. Policja prowadzi działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia.

