Nie będzie „kobiety” i „mężczyzny” w odpisie aktu małżeństwa. Gmina zapowiedziała protest

Ministerstwo Cyfryzacji w połowie stycznia poinformowało, że Polska przygotowuje zmiany w dokumentach stanu cywilnego po wyroku TSUE z końca listopada 2025 r. Chodzi o obowiązek uznawania małżeństwa osób tej samej płci, zawartego legalnie w innym państwie unijnym. Rozpoczęto prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego wzory dokumentów. Zamiast określeń „kobieta” i „mężczyzna” mają się pojawić neutralne płciowo nazwy rubryk: „Pierwszy” i „Drugi małżonek”.

Wirtualna Polska podaje, że gmina Jeżowe z Podkarpacia zadeklarowała, że nie zarejestruje pary kobiet czy mężczyzn jako małżonków. – Póki co, źródłami prawa w Polsce są konstytucja i ustawy. Żadne rozporządzenia ani inne akty niższego szczebla nie są źródłami prawa. Najpierw są kwestie zasadnicze, a później takie próżne rozważania – skomentował sekretarz Stanisław Szot.

Nowe wzory formularzy małżeńskich budzą gniew Polski lokalnej. To burza w szklance wody?

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gawłuszowicach zaznaczył jednak, że urzędnik nie ma zbyt wiele do gadania, bo urzędy pracują na podstawie przygotowanych wydruków. – Możemy ewentualnie jedynie prywatnie wyrazić swój protest, pomachać flagą z powodu tego, że pod naporem Unii Europejskiej robi się wszystko, aby zamazać różnicę między kobietą a mężczyzną. Wszystkie te zmiany to zakusy na instytucję małżeństwa – powiedział Beniamin Fornal.

Jeden z wiceburmistrzów stanowisko odmowy rejestracji małżeństw jednopłciowych chce skonsultować z prawnikiem. Współorganizator Marszu Równości w Rzeszowie Jakub Gawron po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE zebrał w ankiecie stanowiska od 160 samorządów województwa podkarpackiego. Ponad 100 odpowiedzi było wymijających lub niejednoznacznych.

