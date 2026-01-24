70-latka wjechała pod prąd na ekspresówkę. Groźny wypadek na S14

Informację o groźnie wyglądającym wypadku na drodze ekspresowej S14 służby otrzymały w sobotę po południu. Do zdarzenia doszło między węzłami Retkinia i Lublinek na wysokości Łodzi. Jak się okazało, 71-letnia kierująca wjechała pod prąd.

– Według wstępnych ustaleń, 71-letnia kierująca peugeotem wjechała pod prąd na nitkę w kierunku Wrocławia. Doprowadziła do zderzenia z jadącym poprawnie mercedesem. Z kolei auto niemieckiej marki uderzyło w jadącego trasą opla – przekazała w rozmowie z Radiem Łódź Aneta Sobieraj z KWP w Łodzi. Jak zaznacza rozgłośnia, w zdarzeniu łącznie uczestniczyły trzy pojazdy osobowe, ale jedyną poszkodowaną jest 71-letnia sprawczyni. Kobieta została przewieziona do szpitala.

Policjanci ustalili również, że kobieta jechała pod prąd przez kilka minut. Po wypadku ruch skierowano na jeden pas.

Policjanci apelują do kierowców

Choć wjazdy na drogi ekspresowe oraz autostrady są wyraźne oznakowane, to jednak regularnie pojawiają się doniesienia o kierowcach, którzy wjeżdżają na nie pod prąd. Policjanci apelują o ostrożność i ostrzegają, że to śmiertelne zagrożenie nie tylko dla samego kierującego, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Przypominają również, że na autostradach i drogach ekspresowych nie wolno cofać ani zawracać. Jeżeli mimo wszystko kierowca wjedzie pod prąd, powinien zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, najlepiej na pasie awaryjnym, i włączyć światła awaryjne. „Następnie należy powiadomić służbę drogową lub policję, która pomoże kierowcy bezpiecznie wyjechać z trasy” – dodaje policja.

