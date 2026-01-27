To dlatego Nawrocki nie wsparł WOŚP. Znamy powody

34. finał WOŚP gra pod hasłem Zdrowe brzuszki naszych dzieci. Chociaż finałowy dzień jest już za nami, akcję Jurka Owsiaka nadal można wspierać za pomocą internetowych zbiórek. Nadal trwa także wiele licytacji.

34. finał WOŚP. Aukcja Tuska jest hitem

W pomoc fundacji zaangażowało się wielu polityków m.in. poprzez wystawienie na aukcje pamiątek lub możliwości spotkania w cztery oczy. Ogromną popularnością cieszą się oferty Donalda Tuska (złote korki plus spotkanie w KPRM za ponad 115 tys. zł) oraz Radosława Sikorskiego (wspólna przejażdżka rowerowa za ponad 65 tys.zł).

W przeszłości WOŚP wspierali także prezydenci. Na taki krok zdecydował się nie tylko Bronisław Komorowski, ale również związani z PiS Lech Kaczyński i Andrzej Duda. Karol Nawrocki postanowił zerwać z tradycją poprzedników. Ani prezydent, ani jego żona Marta Nawrocka w żaden sposób nie zaangażowali się w pomoc WOŚP.



Karol Nawrocki nie wsparł WOŚP. Ujawniono powody

W rozmowie z Radiem Zet szef Kancelarii Prezydenta tłumaczył powody decyzji głowy państwa. Zbigniew Bogucki zapewnił, że „Karol Nawrocki wspiera wiele akcji charytatywnych, jednak nie WOŚP, ponieważ Jurek Owsiak zbyt mocno wszedł w politykę”.

– W przeszłości, gdy byłem wojewodą zachodniopomorskim, miałem z nim osobisty kontakt. Spotykaliśmy się w związku z organizacją Przystanku Woodstock. Była to impreza masowa, musieliśmy uzgodnić kwestie formalne dotyczące jej zabezpieczenia. Jurek Owsiak zapewniał mnie wówczas, że na wydarzeniu nie będzie polityki – opowiadał Zbigniew Bogucki.

– Tymczasem stało się zupełnie inaczej. Oficjalnie było hasło miłość, przyjaźń, muzyka a było tam mnóstwo polityki. Artyści podburzali tłum, żeby wykrzykiwać wulgarne hasło pod adresem PiS – dodawał współpracownik Karola Nawrockiego.

Szef Kancelarii Prezydenta przyznał, że działania WOŚP przynoszą korzyści, jednak jego zdaniem Jurek Owsiak za mocno angażuje się w politykę. – To jest indywidualna decyzja każdej osoby, czy i które organizacje charytatywne chce wspierać – podsumował.



