Polska poderwała myśliwce. Jest pilny komunikat wojska

„Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji” – poinformowało w mediach społecznościowych Dowództwo Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Poderwane zostały myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” – zaznaczono w dalszej części komunikatu.

Dowództwo Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podsumowało, że„monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji”. Szef Wojskowej Administracji Miejskiej w Kijowie Timur Tkaczenko informował o uszkodzeniach wielopiętrowych budynków mieszkalnych i placówki edukacyjnej. Po godz. 3. podkreślił, że liczba ofiar wzrosła do dwóch.

