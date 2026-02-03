Uczniowie nie pojadą na ferie? Kuratoria wciąż nie podjęły decyzji

Ferie zimowe skończyły się w tym roku szkolnym dla uczniów z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Niedawno w polskie góry, (rzadziej) nad morze czy do zagranicznych państw ruszyli młodzi mieszkańcy Dolnego Śląska, Kujaw i Pomorza, Ziemi Łódzkiej, Małopolski, Opolszczyzny czy Zachodniego Pomorza – w ich przypadku przerwa od szkoły potrwa do 15 lutego. Natomiast dzień później na ferie wybiorą się dzieci i młodzież z regionów: Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej, Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Tutaj laba czeka ich aż do 1 marca.

Część uczniów w tym roku zdecyduje się wziąć udział w organizowanych wypoczynkach. Te muszą zostać zgłoszone do odpowiednich dla danego regionu kuratoriów oświaty. Organizatorzy muszą zrobić to na 21 dni przed terminem wyjazdu. W przypadku kolonii i półkolonii organizowanych za granicami Polski jest to 14 dni.

Ferie zimowe 2026. Nie wszyscy organizatorzy wypoczynków otrzymali zgodę kuratoriów. Na decyzję wciąż oczekuje ponad 250 z nich

Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, powołując się na dane ministerstwa edukacji narodowej, dotychczas organy sprawujące kontrolę w obszarze oświaty zatwierdziły 8242 wypoczynki. 232 wniosków odesłanych zostało do korekty. Zaś 268 wciąż natomiast czeka na zielone światło od kuratorów.

Z danych MEN dowiadujemy się również, że w wypoczynkach organizowanych poza miejscem zamieszkania bierze udział ponad 135 tysięcy dzieci. Jeśli chodzi o młodych, którzy wybrali zagraniczne półkolonie, mowa o ponad 16,5 tys. Ogólnie z tego typu inicjatyw skorzysta blisko 300 tys. dzieci i młodzieży – podaje PAP.

Najczęstszymi kierunkami, gdy mowa o feriach zimowych spędzanych poza Polską, są: Włochy, Hiszpania, Czechy, Austria i Słowacja.

