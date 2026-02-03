Biskupi ogłosili specjalną akcję wśród wiernych. „Pilna potrzeba”

Pod świątyniami, na terenie parafii, które podlegają archidiecezjom: gnieźnieńskiej i warszawskiej, 8 lutego stać będą ministranci z puszkami. Pieniądze, które wierni umieszczą w pojemnikach, trafią na Ukrainę.

Przedstawiciele polskiego Kościoła postanowili wspomóc finansowo mieszkańców sąsiedniego państwa, którzy – oprócz tego, że doświadczają rosyjskiej agresji – mierzą się ze srogim mrozem (termometry wskazują temperatury niższe niekiedy niż -20 stopni Celsjusza), a także brakiem dostępu do prądu, wody czy ogrzewania. Ma to związek z ostatnimi – niestety udanymi – atakami wroga na infrastrukturę energetyczną.

Szczególnie trudne wyzwanie – jak przetrwać zimę, która nie ma litości bez względu na to, czy dane państwo pogrążone jest w wojnie, czy cieszy się pokojem – stoi przed mieszkańcami Kijowa.

Abp Wojciech Polak zdecydował. „Zarządziłem zbiórkę”

W archidiecezji prymasowskiej za tego typu decyzje odpowiada arcybiskup Wojciech Polak. Niedawno zabrał ws. sytuacji w Ukrainie głos. „W ostatnich tygodniach nasilone bombardowania infrastruktury energetycznej w Ukrainie pozostawiły wielu ludzi bez ogrzewania, prądu i możliwości normalnego funkcjonowania, co w okresie zimowym stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia. (...) Jedną z najpilniejszych potrzeb jest zakup generatorów prądu dużej mocy, mobilnych stacji cieplnych oraz innego sprzętu niezbędnego do zapewnienia podstawowych warunków bytowych udręczonym przez wojnę mieszkańcom Ukrainy” – podkreślił hierarcha kościelny.

Dlatego też postanowił, że parafie wspomogą sąsiada Polski. „Zarządziłem zbiórkę do puszek na pomoc dla Ukrainy” – ogłosił, cytowany przez portal Interia.

To samo tyczy się archidiecezji warszawskiej. „Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu, umożliwiającego przetrwanie okresu zimowego” – zaznaczył abp Adrian Galbas.

