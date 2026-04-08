WOŚP zmieni formułę działania? Jerzy Owsiak o szczegółach

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zapowiedziała nową formułę działania, która jest określana jako plan „Na piątkę z plusem”. Opiera się na pięciu filarach: onkologia, diagnostyka, rehabilitacja, centra symulacyjne dla lekarzy oraz bezpieczeństwo. „Te obszary to nie tematy kolejnych Finałów WOŚP, a dziedziny, którym Fundacja już poświęciła wiele uwagi i na rzecz których chce działać jeszcze mocniej!” – podkreśla WOŚP.

– Po 34 latach działalności według znanego dobrze Polakom schematu – Finał na rzecz danej dziedziny medycyny, zakupy sprzętu, rozliczenie i kolejny cel – teraz chcemy spojrzeć na potrzeby polskiej ochrony zdrowia przekrojowo i działać w szerzej definiowanych obszarach – powiedział Jerzy Owsiak w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej.

Lider WOŚP podkreślił, że w latach 90. pomoc koncentrowała się na tym, aby kupować sprzęt podstawowy, który był potrzebny „na już”, a z upływem kolejnych lat, gdy największe braki były uzupełniane, można było stawiać na aparaturę coraz bardziej zaawansowaną i nowoczesną. Jerzy Owsiak podkreślił, że dzięki temu udało się kolejne dziedziny medycyny wprowadzić na wyższy poziom.

WOŚP zmienia formułę działania? Jerzy Owsiak zabrał głos

– I tak w kolejnych obszarach ten coraz wyższy pułap został osiągnięty. To dobry moment, by zacząć działać trochę inaczej – stwierdził Jerzy Owsiak. W jaki sposób? – Kreować i utrzymywać najwyższe standardy medycyny. Nie zmieni się przy tym punkt wyjścia, czyli pytanie, które zadajemy sobie co roku, definiując Finał: gdzie pomoc WOŚP jest najbardziej potrzebna? Dalej będziemy je stawiać we własnym gronie i pytać o to ekspertów – kontynuował.

Jak dodał Jerzy Owsiak, WOŚP nadal będzie kupować dla szpitali najlepszy sprzęt, ale jednocześnie nie będzie mocno skupiać się na zakupach podstawowej aparatury, co „zostawi odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu”. – Chcemy też patrzeć szerzej, tzn. na przykład w ramach wspierania diagnostyki dziecięcej możemy przy okazji jednego Finału pomyśleć o potrzebach kilku dziedzin medycyny, ale właśnie pod kątem diagnostyki, która często jest kluczowa dla powodzenia leczenia – wskazał lider WOŚP.

