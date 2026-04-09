TVP i Polskie Radio pod lupą prokuratury. KRRiT żąda wyjaśnień

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że przewodnicząca Agnieszka Glapiak skieruje zawiadomienie do prokuratury. Celem jest sprawdzenie, czy likwidacja TVP, Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych „odbywa się zgodnie z prawem i czy nie narusza porządku konstytucyjnego”.

KRRiT zgłasza sprawę TVP i Polskiego Radia do prokuratury

W komunikacie KRRiT przekazano, że „w grudniu 2023 roku doszło do bezprawnego przejęcia mediów publicznych, a decyzje sądów z 8 i 9 kwietnia 2024 roku uznały stan ich likwidacji”. Po dwóch latach od tych wydarzeń szefowa KRRiT opisuje sytuację jako „fikcję prawną”.

— Oczekuję, że prokuratura rzetelnie sprawdzi, czy proces likwidacji jest zgodny z prawem, czy też mamy do czynienia z działaniami utrzymującymi jedynie pozorny stan — tłumaczy dr Agnieszka Glapiak.

Szefowa KRRiT zwraca też uwagę na „poważne konsekwencje, jakie niosły ze sobą ówczesne decyzje”. Wymieniła m.in. nieodwracalne straty finansowe, organizacyjne i wizerunkowe, a także odpływ widzów i słuchaczy.

„Ewentualne postępowanie ma ustalić, czy osoby odpowiedzialne za prowadzenie spółek w likwidacji faktycznie wykonują swoje obowiązki, czy tylko podtrzymują fikcję prawną. Rada chce także sprawdzić, czy nie dochodzi do bezprawnego wpływania na jej działania jako konstytucyjnego organu” – czytamy.

KRRiT przypomina, że „obywatele mają prawo do pełnej przejrzystości, a osoby zarządzające mediami publicznymi muszą ponosić pełną odpowiedzialność”. — Jako przewodnicząca KRRiT mam obowiązek reagować — tłumaczy Agnieszka Glapiak.

Polityczne tło sprawy

Koalicja rządząca mogłaby zakończyć stan likwidacji mediów publicznych. Po odwołaniu Krzysztofa Czabańskiego obecny obóz władzy ma większość w Radzie Mediów Narodowych, która może wyłonić pełnoprawne zarządy spółek.

Trybunał Konstytucyjny, kierowany przez prof. Andrzeja Rzeplińskiego, uznał jednak, że RMN nie powinna wybierać władz mediów publicznych. To kompetencja KRRiT, której większość członków wybrał Sejm zdominowany przez Prawo i Sprawiedliwość oraz ówczesny prezydent Andrzej Duda. Po wyłączeniu Macieja Świrskiego z prac Rady, decyzje KRRiT muszą być podejmowane jednomyślnie.

