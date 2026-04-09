Polityczna burza w popularnym uzdrowisku. Mieszkańcy chcą odwołania burmistrza

Jak ustalono, głosowanie odbędzie się 24 maja. Jeżeli w referendum weźmie udział 3/5 osób, które uczestniczyły w wyborach na burmistrza Ciechocinka w 2024 roku, wówczas jego wynik będzie ważny. Próg ważności referendum wynosi 2123 głosy.
Na co zwracali uwagę mieszkańcy?
Inicjatorzy akcji zarzucali burmistrzowi Ciechocinka (woj. kujawsko-pomorskie) Jarosławowi Jucewiczowi m.in., że ignoruje głos mieszkańców w sprawie budowy biogazowni nieopodal popularnej tężni. Jak się później okazało, z powodu ich niezadowolenia władze miasta zrezygnowały już z tej inwestycji.
Na stronie „Referendum Ciechocinek” na Facebooku znaleźliśmy też inne powody przeprowadzenia referendum. Mieszkańcy zwracali też uwagę, że są rozczarowani „sposobem zarządzania miastem”, podkreślali także, że ich głos jest lekceważony. Ich zdaniem doszło również do chaosu kadrowego w urzędzie oraz do tworzenia “kolejnych stanowisk kierowniczych bez uzasadnienia”.
Miało też zniknąć stanowisko dla osób z niepełnosprawnościami, pojawił się problem z czystością w mieście, a także trudności z poruszaniem się po Ciechocinku w trakcie zimy, z powodu niewystarczającego odśnieżania – czytamy.
Jucewicz: „Główny powód referendum jest nieaktualny”
8 kwietnia burmistrz opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Zapewnił, że „ze spokojem i pełnym zrozumieniem podchodzi do inicjatywy referendalnej, traktując ją jako naturalne, demokratyczne prawo wyborców do dyskusji w przestrzeni publicznej”. Burmistrz zwrócił jednak uwagę, że „główny powód referendum jest nieaktualny”, czyli planowana wcześniej rozbudowa oczyszczalni ścieków o biogazownię i kompostownię.
„Była to trudna i złożona inwestycja — to zrozumiałe, że wzbudziła obawy i wywołała emocje. Władze miasta definitywnie i ostatecznie wycofały się z tego pomysłu — ten projekt nie będzie realizowany. Skoro główna przyczyna sporu przestała istnieć, warto rzetelnie ocenić, o czym tak naprawdę będziemy decydować 24 maja” – napisał Jucewicz.
Burmistrz podkreślił także, że Ciechocinek w ostatnich latach bardzo się rozwinął, poprawiła się też kondycja finansowa miasta. Dodał także, że w związku z wycofaniem się z budowy oraz ciągłym rozwojem miasta, referendum w jego przekonaniu “nie znajduje merytorycznego uzasadnienia”.
Ceny w górę. Seniorzy w uzdrowiskach zapłacą więcejCzytaj też:
Seniorzy kochają takie zniżki. Pobyt w uzdrowisku od 700 zł