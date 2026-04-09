Polityczna burza w popularnym uzdrowisku. Mieszkańcy chcą odwołania burmistrza

Jak ustalono, głosowanie odbędzie się 24 maja. Jeżeli w referendum weźmie udział 3/5 osób, które uczestniczyły w wyborach na burmistrza Ciechocinka w 2024 roku, wówczas jego wynik będzie ważny. Próg ważności referendum wynosi 2123 głosy.

Na co zwracali uwagę mieszkańcy?

Inicjatorzy akcji zarzucali burmistrzowi Ciechocinka (woj. kujawsko-pomorskie) Jarosławowi Jucewiczowi m.in., że ignoruje głos mieszkańców w sprawie budowy biogazowni nieopodal popularnej tężni. Jak się później okazało, z powodu ich niezadowolenia władze miasta zrezygnowały już z tej inwestycji.

Na stronie „Referendum Ciechocinek” na Facebooku znaleźliśmy też inne powody przeprowadzenia referendum. Mieszkańcy zwracali też uwagę, że są rozczarowani „sposobem zarządzania miastem” , podkreślali także, że ich głos jest lekceważony. Ich zdaniem doszło również do chaosu kadrowego w urzędzie oraz do tworzenia “kolejnych stanowisk kierowniczych bez uzasadnienia” .

Miało też zniknąć stanowisko dla osób z niepełnosprawnościami, pojawił się problem z czystością w mieście, a także trudności z poruszaniem się po Ciechocinku w trakcie zimy, z powodu niewystarczającego odśnieżania – czytamy.

Jucewicz: „Główny powód referendum jest nieaktualny”

8 kwietnia burmistrz opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Zapewnił, że „ze spokojem i pełnym zrozumieniem podchodzi do inicjatywy referendalnej, traktując ją jako naturalne, demokratyczne prawo wyborców do dyskusji w przestrzeni publicznej” . Burmistrz zwrócił jednak uwagę, że „główny powód referendum jest nieaktualny” , czyli planowana wcześniej rozbudowa oczyszczalni ścieków o biogazownię i kompostownię.

„Była to trudna i złożona inwestycja — to zrozumiałe, że wzbudziła obawy i wywołała emocje. Władze miasta definitywnie i ostatecznie wycofały się z tego pomysłu — ten projekt nie będzie realizowany. Skoro główna przyczyna sporu przestała istnieć, warto rzetelnie ocenić, o czym tak naprawdę będziemy decydować 24 maja” – napisał Jucewicz.

Burmistrz podkreślił także, że Ciechocinek w ostatnich latach bardzo się rozwinął, poprawiła się też kondycja finansowa miasta. Dodał także, że w związku z wycofaniem się z budowy oraz ciągłym rozwojem miasta, referendum w jego przekonaniu “nie znajduje merytorycznego uzasadnienia” .

