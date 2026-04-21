Przełom ws. złotego pociągu? Radiesteta zabrał głos. „Krótko, zwięźle i na temat”

Michał Motak, lider grupy Złoty Pociąg 2025, opublikował nagranie na kanale Underground Hunter – Łowca podziemi w serwisie YouTube. Radiesteta przekazał najnowsze informacje o obecnym etapie prowadzonych poszukiwań.

Złoty pociąg odnaleziony? Lider poszukiwaczy zabrał głos

– Krótko, zwięźle i na temat. Badania na 61. kilometrze się odbędą. Termin jest ustalony. Oczywiście nie podam tego terminu publicznie. Myślę, że jest to zrozumiałe, ale te badania się odbędą. Te badania będzie wykonywał Darek Gwiazda – człowiek znany i ceniony w środowisku eksploratorskim. Także tutaj nie ma mowy o jakichś niedociągnięciach. Będzie weryfikacja moich badań radiestezyjnych i zobaczymy, jak te dwa światy się zejdą, czy się może rozejdą – powiedział Motak.

– Żyję w przeświadczeniu, że się zejdą, że zobaczymy, jak potężnym narzędziem w rękach odpowiedniego człowieka jest radiestezja. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, nie traćcie ducha, nie traćcie nadziei. Ja, jak coś zaczynam, to również to kończę. To wydarzenie będzie miało swój finał już niebawem. Ten czas nadchodzi – podkreślił lider grupy poszukiwawczej.

Trzy wagony w zamaskowanym tunelu? To zapisano w zgłoszeniu

Warto przypomnieć, że Michał Motak w kwietniu 2025 r. dokonał zgłoszenia do organów państwowych znaleziska w postaci trzech wagonów kolejowych z okresu II wojny światowej, które mają być ukryte w zamaskowanym tunelu, znajdującym się na trasie pomiędzy Świebodzicami a Wałbrzychem.

W styczniu 2026 r. Michał Motak poinformował, że otrzymał zgodę od konserwatora zabytków na prowadzenie dalszych działań. Poszukiwacz w wielu wypowiedziach podkreśla, że jest przekonany co do słuszności swoich założeń, a odnalezienie złotego pociągu pozostaje kwestią czasu.

Zagadkowe śmierci i zaginięcia naukowców. Amerykańscy politycy reagująCzytaj też:

Zagadka z jaskini Stajnia. „Polscy” neandertalczycy pod lupą naukowców